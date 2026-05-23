W skrócie Dorota Gawryluk wskazała dwa pozytywne aspekty zamieszania wokół obecności żołnierzy USA w Polsce.

Zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Polsce oraz działania rządu zostały uznane za korzystne dla bezpieczeństwa kraju.

Donald Tusk i Karol Nawrocki publicznie wyrazili zadowolenie z decyzji Stanów Zjednoczonych dotyczącej stacjonowania dodatkowych żołnierzy.

W programie omówiono również temat odrzucenia przez Senat propozycji referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej.

Dorota Gawryluk i Jan Wróbel w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News skomentowali zamieszanie z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Najpierw w świat poszła wiadomość, że Waszyngton opóźni rotację części armii w naszym kraju. W piątek Donald Trump ogłosił, że ostatecznie Stany Zjednoczone wyślą do Polski 5 tys. dodatkowych żołnierzy.

Sprawa żołnierzy USA w Polsce. "Wychodzimy zwycięsko"

Gawryluk oceniła, że z całej sytuacji płynąć mogą dwa pozytywne wnioski.

- Dobra informacja była taka, że polski rząd jest przejęty kwestiami bezpieczeństwa (...). Druga pozytywna rzecz: jesteśmy w stanie wpłynąć na Donalda Trumpa bezpośrednio. To też jest bardzo dobra historia - tłumaczyła.

Następnie dziennikarka dodała: - Generalnie wychodzimy z tego tygodnia zwycięsko.

"Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - komentował posunięcie strony amerykańskiej Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że stoi na straży sojuszu między oboma narodami.

Zwiększenie liczby żołnierzy USA w Polsce jako "dobrą wiadomość" odebrał Donald Tusk. "Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania" - napisał na X premier.

Senat odrzucił propozycję prezydenta. "To pytanie było celowo tendencyjne"

Jednym z poruszonych tematów w "Kalejdoskopie Wydarzeń" było również odrzucenie przez Senat prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum ws. unijnej polityki klimatycznej.

- To pytanie było celowo tendencyjne po to, żeby nagłośnić sprawę. Po to, żeby wszyscy usłyszeli pytanie, chociaż było wiadomo, że to nie przejdzie. Ale już w głowach zostało, czyli Zielony Ład, wyższe ceny energii, czyli jakiś dorobek PR-owski Kancelaria Prezydenta ma - wyraziła swoją opinię Dorota Gawryluk.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że złoży do Senatu ponowny wniosek o referendum, ale ze zmienionym pytaniem. Zdaniem dziennikarki Polsat News izba wyższa parlamentu "może wpaść w pułapkę", jeśli w określonych warunkach znów odrzuciłaby wniosek.





