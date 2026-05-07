Echa decyzji ETPCz ws. sędziów. "Będziemy starali się objąć nasz urząd"

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ETPCz o zabezpieczeniu zapadła we wtorek w sprawie skierowanej przez: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską - to czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów TK.

Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego do złożenia wobec niego ślubowania, złożyli je 9 kwietnia w Sejmie, używając sformułowania "wobec prezydenta", a później dokumenty przekazali do Kancelarii Prezydenta.

Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że te osoby nie objęły urzędów sędziów TK.

Decyzja ETPCz ws. sędziów TK. "Decyzja jest dość prosta"

Markiewicz w towarzystwie pozostałych sędziów podczas czwartkowej konferencji prasowej przed wejściem do TK przekazał, że wraz z pozostałymi sędziami przekażą Święczkowskiemu decyzję ETPCz.

- Wczoraj otrzymaliśmy decyzję ETPCz dotyczącą zabezpieczenia, które ma polegać na tym, by organy władzy w Polsce nie przeszkadzały sędziom wybranym 13 marca w objęciu urzędu sędziego. Dzisiaj przekażemy prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, ale zarazem wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego decyzję, o której powiedziałem - mówił Markiewicz.

Podkreślił, że sędziowie będą oczekiwać rozmowy i "reakcji prezesa TK, a nie rzecznika na to orzeczenie".

- Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna, ostateczna, na ten moment przynajmniej niepodważalna i my zobaczymy, co przyniosą następne minuty - dodał sędzia TK.

