W skrócie Premier Donald Tusk zdecydował o zakończeniu prac nad projektem ustawy zwiększającej uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa budziła kontrowersje w rządzie, a Tusk uznał, że nadmierne kompetencje inspektorów mogą zaszkodzić firmom.

Posłowie Lewicy, jak Andrzej Szejna, krytykują decyzję premiera jako niekorzystną dla pracowników i walki o bardziej sprawiedliwe warunki pracy.

O głośnym projekcie ustawy, który miał nadać nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, mówili w ostatnim odcinku "Politycznego WF-u" redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki oraz dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek.

Wokół dokumentu podczas obrad rządu miała rozpętać się kłótnia. Tak więc szefowa MRPiPS usłyszała, iż zapisy w proponowanej ustawie o Inspekcji muszą być zmienione. Z kolei kierująca Rządowym Centrum Legislacji na łamach money.pl potwierdziła, że projekt został odesłany z powrotem do ministerstwa i rząd na razie się nim nie zajmuje. - To będzie jeden z kluczowych problemów na początku 2026 roku dla koalicji rządowej - przewidywał Marcin Fijołek.

Nowe informacje o dalszych losach ustawy o PIP przekazał we wtorek Donald Tusk.

- Słyszałem legendy na temat przebiegu Rady Ministrów w sprawie tych specjalnych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy - rozpoczął premier, odnosząc się do medialnych doniesień w tej sprawie.

PIP miał dostać większe uprawnienia. Tusk podjął decyzję, "sprawa zamknięta"

- Jednym z pomysłów, jaki pojawił się w resorcie pracy, było wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w dużo większe kompetencje. Tak, aby urzędnik państwowy mógł decydować o tym, jaka ma być umowa między pracodawcą a pracobiorcą - wyjaśnił szef rządu.

Donald Tusk przyznał, że miał negatywną opinię na temat proponowanych przez resort pracy zmian. - Uważam, że przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydować o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm. Mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy - podkreślił.

Premier potwierdził, że na Radzie Ministrów podczas dyskusji o zmianach w ustawie o PIP panowały "uzasadnione emocje". - Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę z mojego punktu widzenia uważam za zamkniętą - zakończył.

Ustawa Lewicy bez poparcia Tuska. Szejna: To nie jest dobra wiadomość

O wypowiedź Donald Tuska był pytany w programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. - To nie jest dobra wiadomość i to nie jest dla lewicy dobra odpowiedź - rozpoczął.

Jak dodał Szejna, projekt ustawy zwiększającej uprawnienia PIP był "odpowiedzią na niesprawiedliwe warunki funkcjonowania na rynku pracy". - To jest pozostawienie furtki dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby nadużywać różnych innych form zatrudnienia wtedy, kiedy pracownicy chcieliby mieć stabilną umowę o pracę - tłumaczył.

Andrzej Szejna podkreślił, że projekt ustawy o PIP zakładał, że kontrole w przedsiębiorstwach odbywałyby się tylko na wniosek pracownika lub grupy pracowników. - Kontrola nie odbywałaby się na widzimisię Państwowej Inspekcji Pracy - zaznaczył. Zaś od decyzji obowiązywałoby odwołanie do sądu pracy.

