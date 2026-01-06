Echa awantury podczas posiedzenia rządu. Premier wprost. "Podjąłem decyzję"

- Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę uważam za zamkniętą - ogłosił Donald Tusk, pytany o ustawę zwiększającą uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany nadzorowała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy. Jak opisywali twórcy programu "Polityczny WF", dyskusja nad ustawą doprowadziła do kłótni podczas posiedzeniu rządu.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu, obok niego stoi kobieta w eleganckiej marynarce trzymająca dokumenty; widoczna kamera oraz fragment wnętrza urzędowego.
Premier Donald Tusk przekazał, co czeka projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Propozycja zmian powstała w resorcie Agnieszki Dziemianowicz-BąkTomasz Barański/Tomasz JastrzębowskiReporter

  • Premier Donald Tusk zdecydował o zakończeniu prac nad projektem ustawy zwiększającej uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Ustawa budziła kontrowersje w rządzie, a Tusk uznał, że nadmierne kompetencje inspektorów mogą zaszkodzić firmom.
  • Posłowie Lewicy, jak Andrzej Szejna, krytykują decyzję premiera jako niekorzystną dla pracowników i walki o bardziej sprawiedliwe warunki pracy.
O głośnym projekcie ustawy, który miał nadać nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracymówili w ostatnim odcinku "Politycznego WF-u" redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki oraz dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek.

Wokół dokumentu podczas obrad rządu miała rozpętać się kłótnia. Tak więc szefowa MRPiPS usłyszała, iż zapisy w proponowanej ustawie o Inspekcji muszą być zmienione. Z kolei kierująca Rządowym Centrum Legislacji na łamach money.pl potwierdziła, że projekt został odesłany z powrotem do ministerstwa i rząd na razie się nim nie zajmuje. - To będzie jeden z kluczowych problemów na początku 2026 roku dla koalicji rządowej - przewidywał Marcin Fijołek.

Nowe informacje o dalszych losach ustawy o PIP przekazał we wtorek Donald Tusk.

- Słyszałem legendy na temat przebiegu Rady Ministrów w sprawie tych specjalnych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy - rozpoczął premier, odnosząc się do medialnych doniesień w tej sprawie.

    PIP miał dostać większe uprawnienia. Tusk podjął decyzję, "sprawa zamknięta"

    - Jednym z pomysłów, jaki pojawił się w resorcie pracy, było wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w dużo większe kompetencje. Tak, aby urzędnik państwowy mógł decydować o tym, jaka ma być umowa między pracodawcą a pracobiorcą - wyjaśnił szef rządu.

    Donald Tusk przyznał, że miał negatywną opinię na temat proponowanych przez resort pracy zmian. - Uważam, że przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydować o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm. Mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy - podkreślił.

    Premier potwierdził, że na Radzie Ministrów podczas dyskusji o zmianach w ustawie o PIP panowały "uzasadnione emocje". - Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę z mojego punktu widzenia uważam za zamkniętą - zakończył.

    Ustawa Lewicy bez poparcia Tuska. Szejna: To nie jest dobra wiadomość

    O wypowiedź Donald Tuska był pytany w programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. - To nie jest dobra wiadomość i to nie jest dla lewicy dobra odpowiedź - rozpoczął.

    Jak dodał Szejna, projekt ustawy zwiększającej uprawnienia PIP był "odpowiedzią na niesprawiedliwe warunki funkcjonowania na rynku pracy". - To jest pozostawienie furtki dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby nadużywać różnych innych form zatrudnienia wtedy, kiedy pracownicy chcieliby mieć stabilną umowę o pracę - tłumaczył.

    Andrzej Szejna podkreślił, że projekt ustawy o PIP zakładał, że kontrole w przedsiębiorstwach odbywałyby się tylko na wniosek pracownika lub grupy pracowników. - Kontrola nie odbywałaby się na widzimisię Państwowej Inspekcji Pracy - zaznaczył. Zaś od decyzji obowiązywałoby odwołanie do sądu pracy.

