W skrócie Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej poinformował, że Dawid K. usłyszał zarzuty dotyczące rzetelności wykonywania zawodu, naruszenia etyki oraz podważenia zaufania do lekarzy.

Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Warszawski Szpital Południowy 2,3 mln zł kary za stwierdzone nieprawidłowości, w tym przyjmowanie pacjentów poza oficjalną kolejnością.

W październiku Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w stołecznej placówce.

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Pojawiły się nowe informacje ws. afery wokół Szpitala Południowego i Dawida K. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula wydał komunikat w mediach społecznościowych.

"Zgodnie z obietnicą przekazuję do wiadomości publicznej: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów Dawidowi K. Dotyczą one rzetelności wykonywania zawodu, naruszenia etyki i podważenia zaufania do zawodu lekarza" - powiadomił Pisula.

Jednocześnie rzecznik NIL dodał, że będą informować o kolejnych etapach postępowania na bieżąco.

Afera wokół Szpitala Południowego. Komunikat NIL, Dawid K. usłyszał zarzuty

Postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy prowadzą rzecznicy okręgowi, jednak gdy zachodzą szczególne przesłanki, sprawę może prowadzić rzecznik na szczeblu naczelnym.

Wydane postanowienie o postawieniu zarzutów świadczy o tym, że sprawa jest zaawansowana, czyli został przez rzecznika zebrany materiał dowodowy - tj. np. dokumentacja medyczna, protokoły przesłuchań stron i świadków, opinie biegłych - który wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego.

Lekarz po odebraniu postanowienia o postawieniu zarzutów ma na odniesienie się do nich 14 dni. Jako obwiniony może bronić się sam lub za pośrednictwem prawnika.

Po otrzymaniu stanowiska obwinionego Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecyduje, czy należy poszerzyć postępowanie wyjaśniające o kolejny materiał dowodowy. Może też uznać wyjaśnienia obwinionego za wystarczające i umorzyć postępowanie. Kolejna możliwa ścieżka to wniosek rzecznika do Okręgowego Sądu Lekarskiego o ukaranie.

Sąd po rozpoznaniu sprawy może orzec m.in. kary w postaci odebrania lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Inne kary to nagana, kara pieniężna czy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje lekarzowi odwołanie do Sądu Najwyższego.

Szpital Południowy w Warszawie. NFZ przeprowadziło kontrolę

Sprawę Dawida K. szeroko opisywały media, po tym, jak w czerwcu tego roku portal Zero.pl ujawnił nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz jako koordynator SOR-u w tej lecznicy miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez medyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W październiku Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Narodowy Fundusz Zdrowia w środę poinformował, że zakończył kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym i nałożył na placówkę 2,3 mln zł kary. Wśród nieprawidłowości stwierdzono przyjmowanie pacjentów poza kolejnością i wykazywanie w grafikach dyżurów lekarzy, którzy pracowali w tym czasie w innym miejscu.



