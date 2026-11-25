W skrócie
- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych Dawidowi K.
- Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Szpital Południowy karę w wysokości 2,3 mln złotych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu placówki.
- Dawid K. usłyszał w październiku prokuratorski zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 580 tys. złotych za przedłożenie nierzetelnych faktur.
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"Fakt" ustalił, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów Dawidowi K. Ich zakres nie jest znany. Miało się to stać 10 listopada.
Piastujący funkcję NROZ dr Jacek Opinc pytany o dalszy przebieg procedury i możliwe konsekwencje odmówił komentarza ze względu na "dobro prowadzonego postępowania".
Szpital Południowy. Media: Są zarzuty dyscyplinarne dla Dawida K.
"Biuro NROZ poinformowało nas również, że wpłynęły już materiały z prokuratury w sprawie lekarza" - podał "Fakt". Ostatecznie sprawa może trafić do sądu lekarskiego, który ma możliwość rozstrzygnięcia m.in. o ograniczeniu czy pozbawieniu danego medyka prawa wykonywania zawodu.
W październiku Dawid K. usłyszał z kolei prokuratorski zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 580 tys. zł. poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym.
Jak informowaliśmy na początku października Dawid K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia.
- Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tys. złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu - opisywał wtedy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Dawid K. był centralną postacią serii publikacji portal Zero, który ujawnił liczne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. W środę potwierdził je Narodowy Fundusz Zdrowia, który nałożył na placówkę karę w wysokości 2,3 mln zł, otwiera się w nowym oknie.
Szpital Południowy ukarany karą w wys. 2,3 mln zł. Kontrola NFZ potwierdziła nieprawidłowości
Negatywne wyniki kontroli Narodowego Funduszy Zdrowia w części odnoszą się do praktyk, jakich według ustaleń portalu Zero dopuścić miał się Dawid K.
NFZ ustalił, że w trakcie rzekomego pełnienia dyżuru "jeden z lekarzy brał udział w spotkaniach i wydarzeniach poza szpitalem (sesje Rady Dzielnicy, udział w programach telewizyjnych 'na żywo')".
Kontrola wykazała ponadto, że w SOR zabrakło wymaganego nadzoru nad pracą lekarza, który, będąc w trakcie specjalizacji, wykonywał procedury anestezjologiczne bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.
Dawid K. łączył pracę w Szpitalu Południowym ze sprawowaniem mandatu radnego warszawskiej dzielnicy Ursus. To oświadczenia majątkowe wymagane w przypadku radnych miejskich naprowadziły dziennikarzy na trop nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
Publikacje o warszawskiej klinice poskutkowały nagłośnieniem nadużyć w całej Polsce. Na podpis prezydenta czeka projekt ustawy wprowadzającej limity w zarobkach lekarzy, otwiera się w nowym oknie, wcześniej Karol Nawrocki podpisał ustawę zwiększający kompetencje kontrolne NFZ i wprowadzające jawny rejestr wynagrodzeń lekarzy.