W skrócie Dawid K. pojawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku ze sprawą Szpitala Południowego.

Przedstawiciel prokuratury przekazał, że czynności z Dawidem K. trwały wiele godzin.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego - jedno związane z oszustwem, drugie z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

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Sprawa Dawida K., byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, stała się głośna po ustaleniach portalu Zero.pl. Portal informował, że młody lekarz jako koordynator SOR podczas specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w 2025 roku 1,6 mln złotych.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez medyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dawid K. w prokuraturze. "Czynności trwały wiele godzin"

We wtorek pojawiły się nowe doniesienia mediów na temat 28-latka. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał w rozmowie z portalem polsatnews.pl, że tego samego dnia z Dawidem K. przeprowadzono czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Jak dodał, czynności te trwały "wiele godzin".

Natomiast Radio Zet powiadomiło, że lekarz miał usłyszeć zarzuty od prokuratury. Wcześniej informacje o czynnościach z Dawidem K. w prokuraturze przekazała też Wirtualna Polska.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał również w rozmowie z polsatnews.pl, iż więcej informacji w tej sprawie zostanie przekazanych na środowej konferencji prasowej. Dodał też, że K. nie wyraził zgody na podawanie jego pełnego imienia i nazwiska.

Afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa

W sprawie Szpitala Południowego Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

W szpitalach miejskich trwają kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ informował, że rozpoczęta latem kontrola w Warszawskim Szpitalu Południowym - ze względu na wielowątkowość postępowania - potrwa najprawdopodobniej do października.

Oprócz urzędników miejskich, prokuratorów i urzędników NFZ warszawską placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy.



