Dzwony kościelne poza normami hałasu? Posłowie PiS mają propozycję

Agnieszka Boreczek

Agnieszka Boreczek

Dźwięk dzwonów kościelnych bywa powodem skarg mieszkańców. Posłowie PiS proponują zmianę Prawa ochrony środowiska, która ma ograniczyć możliwość wydawania parafiom decyzji dotyczących dopuszczalnego hałasu. Projekt obejmuje także nagłośnienie używane podczas praktyk religijnych.

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Dzwony kościelne
Dźwięk dzwonów kościelnych przedmiotem skarg, zdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego posłowie proponują zmianę przepisów?
  2. Czy parafie mogłyby dzwonić bez żadnych ograniczeń?

Projekt posłów PiS zakłada zmianę dwóch przepisów Prawa ochrony środowiska. Pierwsza dotyczy decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Dziś organ ochrony środowiska wydaje ją, gdy pomiary wykażą przekroczenie norm poza terenem zakładu.

Projektodawcy chcą, by takiej decyzji nie wydawano, jeśli hałas powstaje w związku z eksploatacją instalacji lub systemów nagłaśniających dotyczących kultu religijnego.

Druga zmiana dotyczy używania urządzeń nagłaśniających na terenach zabudowanych i w innych miejscach wskazanych w ustawie. Obecnie wyjątek od zakazu obejmuje m.in. uroczystości i imprezy związane z kultem religijnym. Posłowie proponują szersze sformułowanie: "praktykowanie kultu religijnego". W uzasadnieniu wskazują, że miałoby ono objąć również regularne korzystanie z nagłośnienia, a nie tylko okazjonalne wydarzenia.

Dlaczego posłowie proponują zmianę przepisów?

Autorzy projektu powołują się na skargi dotyczące dzwonów oraz sprawy, w których parafie ograniczały ich używanie ze względu na hałas. Ich zdaniem obecne przepisy prowadzą do sporów między mieszkańcami a parafiami i nie uwzględniają odpowiednio religijnej funkcji dzwonów.

"Patrząc na całość zagadnienia, można zauważyć, że dochodzi do konfliktu prawnego pomiędzy gwarantowaną Konstytucją RP swobodą wyznań i związanym z tym kultem religijnym a Prawem ochrony środowiska dotyczącym jednostki osobowej. Analizując dostępne wyroki sądowe różnych instancji, łącznie z NSA, można stwierdzić, że wyroki w takich sprawach zależą od składu sędziowskiego i osobistej oceny danej sytuacji. Wyroki potrafią być całkowicie rozbieżne w oparciu o interpretacje tych samych aktów prawnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Dzwony kościelne są nie tylko narzędziami komunikacji, ale również symbolami jedności i tradycji. Ich dźwięk przypomina o ciągłości historii i łączności z przeszłością, odgrywając rolę w zachowaniu tożsamości religijnej i kulturowej" - czytamy dalej.

Czy parafie mogłyby dzwonić bez żadnych ograniczeń?

Projekt przewiduje wyłączenie określonego rodzaju hałasu z procedury wydawania decyzji na podstawie art. 115a oraz poszerzenie wyjątku dotyczącego używania nagłośnienia. Nie wpisano do niego wprost ogólnej zasady, że każdy dzwon kościelny może działać bez ograniczeń.

W proponowanym przepisie mowa o "instalacjach lub systemach nagłaśniających dotyczących kultu religijnego". Zakres tego sformułowania będzie miał znaczenie przy stosowaniu nowych przepisów, jeśli zostaną uchwalone.

Na razie obowiązują dotychczasowe zasady, a żeby propozycja weszła w życie, musi przejść proces legislacyjny. Sam projekt przewiduje, że nowe przepisy zaczęłyby obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

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