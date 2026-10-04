Spis treści: Dlaczego posłowie proponują zmianę przepisów? Czy parafie mogłyby dzwonić bez żadnych ograniczeń?

Projekt posłów PiS zakłada zmianę dwóch przepisów Prawa ochrony środowiska. Pierwsza dotyczy decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Dziś organ ochrony środowiska wydaje ją, gdy pomiary wykażą przekroczenie norm poza terenem zakładu.

Projektodawcy chcą, by takiej decyzji nie wydawano, jeśli hałas powstaje w związku z eksploatacją instalacji lub systemów nagłaśniających dotyczących kultu religijnego.

Druga zmiana dotyczy używania urządzeń nagłaśniających na terenach zabudowanych i w innych miejscach wskazanych w ustawie. Obecnie wyjątek od zakazu obejmuje m.in. uroczystości i imprezy związane z kultem religijnym. Posłowie proponują szersze sformułowanie: "praktykowanie kultu religijnego". W uzasadnieniu wskazują, że miałoby ono objąć również regularne korzystanie z nagłośnienia, a nie tylko okazjonalne wydarzenia.

Dlaczego posłowie proponują zmianę przepisów?

Autorzy projektu powołują się na skargi dotyczące dzwonów oraz sprawy, w których parafie ograniczały ich używanie ze względu na hałas. Ich zdaniem obecne przepisy prowadzą do sporów między mieszkańcami a parafiami i nie uwzględniają odpowiednio religijnej funkcji dzwonów.

"Patrząc na całość zagadnienia, można zauważyć, że dochodzi do konfliktu prawnego pomiędzy gwarantowaną Konstytucją RP swobodą wyznań i związanym z tym kultem religijnym a Prawem ochrony środowiska dotyczącym jednostki osobowej. Analizując dostępne wyroki sądowe różnych instancji, łącznie z NSA, można stwierdzić, że wyroki w takich sprawach zależą od składu sędziowskiego i osobistej oceny danej sytuacji. Wyroki potrafią być całkowicie rozbieżne w oparciu o interpretacje tych samych aktów prawnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Dzwony kościelne są nie tylko narzędziami komunikacji, ale również symbolami jedności i tradycji. Ich dźwięk przypomina o ciągłości historii i łączności z przeszłością, odgrywając rolę w zachowaniu tożsamości religijnej i kulturowej" - czytamy dalej.

Czy parafie mogłyby dzwonić bez żadnych ograniczeń?

Projekt przewiduje wyłączenie określonego rodzaju hałasu z procedury wydawania decyzji na podstawie art. 115a oraz poszerzenie wyjątku dotyczącego używania nagłośnienia. Nie wpisano do niego wprost ogólnej zasady, że każdy dzwon kościelny może działać bez ograniczeń.

W proponowanym przepisie mowa o "instalacjach lub systemach nagłaśniających dotyczących kultu religijnego". Zakres tego sformułowania będzie miał znaczenie przy stosowaniu nowych przepisów, jeśli zostaną uchwalone.

Na razie obowiązują dotychczasowe zasady, a żeby propozycja weszła w życie, musi przejść proces legislacyjny. Sam projekt przewiduje, że nowe przepisy zaczęłyby obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.



