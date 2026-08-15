W skrócie Prezydent Ukrainy oraz Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy złożyli Polsce gratulacje z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Sił Zbrojnych RP.

Stwierdzono, że wspólne wysiłki wojsk ukraińskich i polskich odegrały rolę w powstrzymaniu pochodu bolszewików na zachód w 1920 roku.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar również złożył Polsce życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego i według doniesień ukraińskich mediów mają to być jego ostatnie obchody Święta w tej roli.

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"Gratulacje dla Polski z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Sił Zbrojnych RP" - rozpoczął swój wpis prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Święto Wojska Polskiego. Zełenski: Walczymyno wolność

"Pamiętamy, jak w tej bitwie rozstrzygał się los narodu i państwa polskiego i jak dzięki wspólnym wysiłkom zatrzymano pochód bolszewików. Sto sześć lat temu ukraińskie wojska wspierały obrońców Polski w ochronie Warszawy i powstrzymaniu pochodu bolszewików na zachód" - kontynuował, dodając, że "dziś Moskwa również musi przegrać w ten sam sposób".

"I dziś wspólne wysiłki narodów mają znaczenie. I dziś rozstrzyga się los państw - Ukrainy i naszych krajów sąsiednich. Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność" - skwitował Zełenski.

Ukraina gratuluje Polsce. "Razem do zwycięstwa"

Wcześniej wyrazy uznania przekazał Polsce także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Siły Zbrojne Ukrainy składają gratulacje Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, całemu narodowi polskiemu oraz Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego. (...) Tego dnia Polska upamiętnia zwycięstwo w bitwie warszawskiej z 1920 r., kiedy to Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii UPR (Ukraińskiej Republiki Ludowej) powstrzymało bolszewicką inwazję i obroniło wolność. Trwająca od ponad stu lat wspólna walka z imperializmem moskiewskim trwa dziś na froncie ukraińskim" - napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.

W komunikacie wyrażono także wdzięczność Wojsku Polskiemu oraz Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnie, systematyczne wsparcie wojskowe od 2014 r., szczególnie po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Pojawiły się także podziękowania za udzielenie schronienia ukraińskim rodzinom. "Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Razem - do zwycięstwa" - przekazał Sztab Generalny.

"Z okazji Święta Wojska Polskiego składam serdeczne życzenia Polsce, Narodowi Polskiemu oraz wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego! Ukraina, która dziś broni swojej niepodległości, doskonale rozumie, jak wielkie znaczenie dla kraju mają silne i dobrze przygotowane Siły Zbrojne" - dołożył swoje życzenia ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Jak wynika z doniesień ukraińskich mediów dla Bodnara były to ostatnie obchody Święta Wojska Polskiego celebrowane w tej roli w Warszawie. Wkrótce ma on wrócić do Kijowa, by objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych.



