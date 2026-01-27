W skrócie We wtorek do godz. 14 zachodniopomorscy strażacy interweniowali 54 razy z powodu trudnych warunków pogodowych.

Z powodu opadów marznącego deszczu i śniegu utrudniony jest dojazd do szkół, a w ponad 100 placówkach w regionie zawieszono zajęcia.

IMGW prognozuje na kolejne dni duże zachmurzenie, miejscami opady śniegu, mgły i niskie temperatury.

Opady śniegu, gołoledź i wiatr przysparzają pracy zachodniopomorskim strażakom. We wtorek do godz. 14 odnotowano 54 interwencje związane ze zdarzeniami atmosferycznymi.

Jednostki PSP zajmowały się usuwaniem połamanych gałęzi i powalonych drzew.

Problemy z pogodą w Polsce. Trudna sytuacja w Szczecinie

Wcześniej KW PSP w Szczecinie informowała, że 26 stycznia strażacy podjęli 141 interwencji. W tym 116 wezwań dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń, a 17 - pożarów. Większość działań PSP w ostatnich dniach ma związek z pogodą.

W poniedziałek służby otrzymały ok. 70 zgłoszeń o powalonych konarach, złamanych gałęziach. - Stwarzały one zagrożenia zarówno dla mieszkańców, jak infrastruktury - wskazał oficer prasowy KW PSP w Szczecinie Dariusz Schacht.

Strażak zwrócił również uwagę, że w poniedziałek jednostki PSP, z powodu opadów i oblodzonych dróg, prawie 40 razy wspierały działania zespołów ratownictwa medycznego.

Pogoda. Zamknięte szkoły

Trudne warunki atmosferyczne w regionie przekładają się także na sytuację w oświacie. Z powodu opadów marznącego deszczu i śniegu od poniedziałku dojazd do szkół, przede wszystkim na terenach wiejskich, jest utrudniony.

Zachodniopomorskie kuratorium oświaty monitoruje sytuację w placówkach i przyjmuje zgłoszenia o zawieszeniu lub wznowieniu zajęć. W 109 szkołach podstawowych i 26 ponadpodstawowych trwa przerwa w nauce.

Rzeczniczka prasowa kuratorium, Agnieszka Lisowska, wyjaśniła, że zawieszenie zajęć zgłosiło również 15 przedszkoli, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, trzy szkoły specjalne i dwa ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze. Siedem szkół pracuje zdalnie.

Tam, gdzie lekcje wznowiono, uczniowie mogą liczyć na wyrozumiałość, jeśli będą spóźnieni lub nie uda im się dojechać do szkoły. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zapowiedział rano, że nieobecności spowodowane utrudnieniami komunikacyjnymi będą usprawiedliwiane.

Polityk przypomniał, że we wtorek w mieście nadal nie kursują tramwaje. Krzystek wyjaśnił również, że tam, gdzie "będą większe kłopoty z frekwencją, dyrektorzy mają prawo podejmować stosowne decyzje dot. ograniczenia nauki".

Problem nie dotyczy jednak tylko województwa zachodniopomorskiego. Jak informuje MEN, w około 600 szkołach w czterech województwach (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie - red.) zajęcia odwołano, zawieszono lub odbywają się zdalnie, głównie z powodu gołoledzi.

Pogoda w Polsce. Prognoza IMGW. Zima wróci

Jak informuje IMGW, w najbliższych dniach Polska będzie pod wpływem zatoki rozległego niżu znad Północnego Atlantyku i wtórnego ośrodka znad północnych Włoch. Nad krajem będzie zalegała chłodna polarna morska masa powietrza.

Jeszcze na wtorek IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz dla części województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Z kolei ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dotyczą województwa łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego oraz części województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Alerty zaczną obowiązywać o godz. 19.00 we wtorek i potrwają do godz. 9.00 w środę.

Stosunkowo ciepło będzie jeszcze w środę, kiedy za dnia można się spodziewać na termometrach wartości od -1 do 4 stopni Celsjusza. Od czwartku jednak zacznie się robić zdecydowanie chłodniej, najpierw na północnym wschodzie kraju. Tam w ciągu dnia wrócą mrozy na poziomie -8 stopni, a w centrum będzie koło -2 st. C.

To dopiero wstęp do jeszcze mocniejszego ochłodzenia. Od piątku w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia za dnia może być -11 stopni Celsjusza, zaś w centrum panować będzie mróz na poziomie -4 stopni. Tylko na południowym wschodzie może być nieco powyżej zera.

Prognoza pogody. Słabe opady śniegu, mgły i niskie temperatury

Ciepłe powietrze w Polsce najdłużej utrzyma się na południu i południowym zachodzie, jednak pod koniec tego tygodnia już w praktycznie całej Polsce będzie bardzo mroźnie.

W tym czasie wyż znad zachodniej Rosji sprowadzi do naszego kraju mroźną masę powietrza. "Nocą z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę temperatura powietrza na północnym wschodzie kraju może spaść do -21 stopni Celsjusza" - prognozuje IMGW. Lokalnie może być jeszcze mroźniej.

W sobotę w ciągu dnia mroźnie będzie już w całym kraju: od -12 stopni na północy i północnym zachodzie, około -6 w centrum i nad morzem do -2 st. C na południowym zachodzie. Niedziela prawdopodobnie okaże się jeszcze zimniejsza.

