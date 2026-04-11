"Dziesiątka na wybory" Koalicji Obywatelskiej. Tusk podał nazwiska
- Potrzebujemy ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę dziesięcioleci dłuższą niż ja - mówił Donald Tusk przedstawiając dziesięć osób, które mają poprowadzić KO do wyborów. Wśród nich znaleźli się członkowie rządu.
W "dziesiątce na wybory" znaleźli się: Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański i Adam Szłapka.
Jak zapowiedział premier to oni zajmą się "przygotowaniem do kampanii wyborczej i do wyborów oraz oceną politycznych atutów i słabości".
- Dla mnie jest ważne, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym kto będzie odpowiadał za Polskę i za nasze losy nie tylko za rok, za dwa, ale też za pięć, 10 i 15 lat. Tak jak powiedziałem nikt nie jest wieczny, więc ja też muszę myśleć o o tych, którzy będą potrafili kontynuować to wielkie dzieło obrony i budowy Rzeczpospolitej - powiedział Donald Tusk, a później zaprosił na scenę wszystkich wyżej wymienionych.
Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej
Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, którą tworzą członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie, senatorowie, europosłowie oraz działacze wybrani przez rady regionów rozpoczęła się w sobotę o godz. 11 w Warszawie.
Podczas części zamkniętej dojdzie m.in. do wyboru wiceprzewodniczących, których nazwiska są po ustaleniach i wskazaniu Donalda Tuska.
Wcześniej w partii wybrano władze w kołach oraz szefów powiatów i regionów. Z kolei na początku marca działacze KO wybrali przewodniczącego partii, którym ponownie został premier Donald Tusk.