W skrócie Marcin Romanowski, oskarżony o korupcję polski polityk, mieszka w Budapeszcie w mieszkaniu należącym do pracownika frakcji Fideszu, Zsolta Davida Parkaia.

Na Węgrzech Romanowski i Zbigniew Ziobro otrzymali ochronę międzynarodową, a wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wobec Romanowskiego warszawski sąd w lutym 2026 r. ponownie wydał europejski nakaz aresztowania po wcześniejszym uchyleniu go w grudniu 2025 r.

"Już wcześniej wiadomo było, że Marcin Romanowski, polski polityk oskarżony o korupcję, korzystał z pomocy węgierskiego rządu w ucieczce przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Więzi okazały się jeszcze bliższe. Były polski wiceminister sprawiedliwości mieszka w mieszkaniu pracownika frakcji Fideszu" - poinformował portal śledczy Direkt36.

Właścicielem mieszkania w Dzielnicy I - znajdującej się w Budzie dzielnicy mieszczącej najważniejsze atrakcje węgierskiej stolicy - jest Zsolt David Parkai, pracownik parlamentarnej frakcji Fideszu ustępującego premiera Węgier Viktora Orbana. Według umowy, do której wgląd mieli dziennikarze portalu, Parkai pracuje dla Fideszu od września 2025 r.

Węgry. Niespodziewana wizyta w mieszkaniu Marcina Romanowskiego

Dziennikarze Direkt36 osobiście odwiedzili Romanowskiego w mieszkaniu, co uwiecznili na opublikowanym w sieci nagraniu. Romanowski otworzył im drzwi; poproszony o odpowiedź na kilka pytań, szybko je zamknął.

Parkai poinformował, że jest współwłaścicielem mieszkania, które wynajął Romanowskiemu. Dodał, że nastąpiło to zanim zaczął pracować dla Fideszu. Z dokumentów, na które powołał się portal, wynika, że Romanowski przebywa w tym miejscu od grudnia 2024 r. Parkai powiedział też, że to Romanowski nawiązał z nim kontakt, wiedząc, że jego firma zajmuje się wynajmem nieruchomości.

Przyszły premier Węgier Peter Magyar kilkakrotnie zapowiadał, odnosząc się do Romanowskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Zapytany o te słowa, Parkai zapewnił, że jeśli status Romanowskiego ulegnie zmianie i jego pobyt na Węgrzech stanie się nielegalny, umowa najmu zostanie rozwiązana.

Ziobro i Romanowski z azylem na Węgrzech. Prokuratura stawia im szereg zarzutów

Pod rządami Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Sobkowiak-Czarnecka w "Gościu Wydarzeń" o zapowiedzi Tuska: To wypełnienie żądań opozycji Polsat News