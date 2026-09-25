Dziennikarz pisał o "Niebieskiej Karcie" szefa policji. Jest reakcja komendy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcina Dobskiego z Telewizji Republika. Sprawa dotyczy interwencji rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, która skutkowała odebraniem dzieci rodzicom. Policja informowała wówczas, że rodzina objęta była Niebieską Kartą. Wtedy Dobski zarzucił komendantowi stołecznej policji insp. Krzysztofowi Ogrońskiemu, że rzekomo wobec niego również uruchomiono tę procedurę.

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Krzysztof Ogroński w mundurze na pierwszym planie, w tle Marcin Dobski i światła policyjne.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury na Marcina Dobskiego z Telewizji RepublikaMarcin Dobski/X, Beata Zawrzel/Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Komenda Stołeczna Policji złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcina Dobskiego z Telewizji Republika w związku z informacjami podanymi o szefie KSP.
  • Dobski podawał w mediach społecznościowych, że insp. Krzysztof Ogroński "sam miał założoną Niebieską Kartę".
  • Policja złożyła zawiadomienie na podstawie art. 212 Kodeksu karnego, który dotyczy zniesławienia, a sam komendant skierował przeciwko Dobskiemu pozew cywilny.
  • Komenda Stołeczna Policji uznała, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o szefie KSP może wpływać na postrzeganie całej formacji/
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W związku z interwencją rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak wobec rodziny z warszawskiej Białołęki, która skutkowała odebraniem dzieci rodzicom, w sobotę głos zabrała Komenda Stołeczna Policji.

"Wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy. Rodzina była objęta opieką ośrodka pomocy społecznej oraz nadzorem ze strony zespołów interdyscyplinarnych w dwóch dzielnicach, gdzie wcześniej zamieszkiwała" - informowali mundurowi.

Do policyjnego komunikatu odniósł się Marcin Dobski z Telewizji Republika. Napisał on w swoich mediach społecznościowych, że wobec komendanta stołecznej policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego rzekomo również uruchomiono tę procedurę. Według Dobskiego szef KSP "sam miał założoną Niebieską Kartę".

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Alicja Krause
Alicja Krause

Zawiadomienie na Marcina Dobskiego z TV Republika. "Nieprawdziwe informacje"

Komenda Stołeczna Policji poinformowała w serwisie X, że podjęte zostały zapowiedziane kroki prawne "w związku z rozpowszechnianiem przez Marcina Dobskiego nieprawdziwych informacji dotyczących komendanta stołecznego policji insp. dr. Krzysztofa Ogrońskiego".

"Do prokuratury złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Marcina Dobskiego przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego" - czytamy. Artykuł ten dotyczy zniesławienia.

"Niezależnie od tego komendant stołeczny policji skierował przeciwko Marcinowi Dobskiemu pozew cywilny, w którym domaga się ochrony dobrego imienia, reputacji zawodowej i prawa do prywatności, a także usunięcia skutków naruszenia oraz zaniechania dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych treści" - dodano w komunikacie.

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Alicja Krause

"Podważa zaufanie". Policja reaguje po wpisach Dobskiego

W ocenie Komendy Stołecznej Policji sprawa ta "nie dotyczy wyłącznie dóbr osobistych" szefa KSP, ale "ma ona również wymiar instytucjonalny".

"Nieprawdziwe informacje dotyczące osoby kierującej warszawską policją mogą wpływać na postrzeganie całej formacji, podważać zaufanie do jej działań i godzić w jej wiarygodność" - czytamy.

"Dlatego Komenda Stołeczna Policji uznaje za uzasadnione jednoznaczne odniesienie się do tych twierdzeń oraz poinformowanie opinii publicznej o podjętych krokach prawnych" - dodano.

Według mundurowych "ochrona dobrego imienia i rzetelnego wizerunku policji, a także zaufania społecznego do formacji, wymaga stanowczego reagowania na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji".

"Komendant Stołeczny Policji zapowiedział, że dochodzone odszkodowanie w całości przeznaczy na wsparcie jednego z warszawskich domów dziecka" - czytamy w komunikacie.

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