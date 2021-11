Dzień Zaduszny. Mariusz Błaszczak wspomina polskich żołnierzy

Błaszczak przypomniał, że 96 lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza, miejsce - jak mówił - wyjątkowe, "w którym pamiętamy o tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę".



- Zwłoki obrońcy Lwowa spoczęły właśnie tu, w centrum Warszawy, to do tego grobu udają się przedstawiciele zagranicznych delegacji, to tu na placu marszałka Piłsudskiego, u stóp Grobu Nieznanego Żołnierza swoją przysięgę składają żołnierze Wojska Polskiego, to tu na tym placu odbywają się uroczystości państwowe - powiedział szef MON.



Dodał, że 2 listopada, w Dniu Zadusznym "szczególnie wspominamy tych wszystkich, którzy oddali swe życie za wolną Polskę".

Dzień Zaduszny. Mariusz Błaszczak o grobach żołnierzy

Jak podkreślił, tysiące grobów rozsianych na całym świecie "to groby żołnierzy, to cmentarze, które skrywają szczątki żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli za wolną Polskę". Szef MON mówił też o polskich żołnierzach, którzy zmarli na emigracji, a także o tych, których miejsca spoczynku nie są znane.

