Pogoda w środę nie przyniesie większej poprawy. Tak jak od początku tygodnia będzie pochmurnie i chłodno. Rano najzimniej było w Zakopanem, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 2,9 st. C. W ciągu dnia na terenach podgórskich nie będzie wiele więcej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda jesienna, a w górach zimowa

Dzień będzie deszczowy przede wszystkim na południu kraju. Lokalnie suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy, zaś wysoko w górach spadnie śnieg. Miejscami pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 3 do 7 cm.

Pochmurnie będzie nie tylko na południu, lecz w praktycznie całej Polsce, z przelotnymi opadami deszczu. Sucho może być jedynie na północnym wschodzie.

Rozwiń

Będzie chłodno, szczególnie na terenach podgórskich - tam można liczyć na maksymalnie 5-8 stopni. Na południowym wschodzie termometry pokażą około 9 st. C, zaś najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju: do 14 stopni.

Środa będzie chłodna w całym kraj. Nigdzie nie będzie więcej niż 14 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć wysoko w górach jego porywy mogą osiągać do 60 km/h.

Nieprzyjemnie za dnia, mroźnie w nocy

Z powodu większego zachmurzenia i deszczu na południu przeważać będą niekorzystne warunki. W pozostałych miejscach pogoda w pierwszej części dnia również będzie niekorzystna, jednak z czasem stanie się obojętna.

Najbardziej wymagająca pogoda w środę panować będzie na południu Polski IMGW materiał zewnętrzny

W nocy ze środy na czwartek wrócą przygruntowe przymrozki. Na terenach podgórskich mogą one miejscami sięgać -3 stopni Celsjusza. Wysoko w górach cały czas będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg - wysoko w Tatrach przyrost pokrywy może wynieść 5 cm.

-----

Szłapka w "Graffiti" o przesłuchaniu Ziobry: Bardzo kluczył Polsat News Polsat News