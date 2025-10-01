Dzień wypełniony jesienią, noc z zimowym akcentem. Wymagająca pogoda
Jesień całkowicie opanowała Polskę. Pierwszy dzień października będzie pochmurny i deszczowy w wielu miejscach. Wysoko w górach spadnie więcej śniegu - miejscami jego pokrywa może się zwiększyć o 7 cm. Po zachodzie słońca trzeba się liczyć z przygruntowymi przymrozkami, które mogą osiągać -3 stopnie Celsjusza.
Pogoda w środę nie przyniesie większej poprawy. Tak jak od początku tygodnia będzie pochmurnie i chłodno. Rano najzimniej było w Zakopanem, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 2,9 st. C. W ciągu dnia na terenach podgórskich nie będzie wiele więcej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda jesienna, a w górach zimowa
Dzień będzie deszczowy przede wszystkim na południu kraju. Lokalnie suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy, zaś wysoko w górach spadnie śnieg. Miejscami pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 3 do 7 cm.
Pochmurnie będzie nie tylko na południu, lecz w praktycznie całej Polsce, z przelotnymi opadami deszczu. Sucho może być jedynie na północnym wschodzie.
Będzie chłodno, szczególnie na terenach podgórskich - tam można liczyć na maksymalnie 5-8 stopni. Na południowym wschodzie termometry pokażą około 9 st. C, zaś najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju: do 14 stopni.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć wysoko w górach jego porywy mogą osiągać do 60 km/h.
Nieprzyjemnie za dnia, mroźnie w nocy
Z powodu większego zachmurzenia i deszczu na południu przeważać będą niekorzystne warunki. W pozostałych miejscach pogoda w pierwszej części dnia również będzie niekorzystna, jednak z czasem stanie się obojętna.
W nocy ze środy na czwartek wrócą przygruntowe przymrozki. Na terenach podgórskich mogą one miejscami sięgać -3 stopni Celsjusza. Wysoko w górach cały czas będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg - wysoko w Tatrach przyrost pokrywy może wynieść 5 cm.
