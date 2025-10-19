Spis treści: Wszystkich Świętych wypada w sobotę - co na ten temat mówią przepisy? Kto może nie dostać dzień wolny za 1 listopada? Dodatkowe dni wolne w listopadzie - kiedy wypada długi weekend?

Wszystkich Świętych wypada w sobotę - co na ten temat mówią przepisy?

Artykuł 130 § 2 Kodeksu pracy mówi, że każde święto przypadające w inny dzień niż niedziela, powoduje obniżenie wymiaru pracy o osiem godzin. W praktyce oznacza to, że jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, pracownicy zatrudnieni w systemie pięciodniowego tygodnia pracy mogą odebrać dodatkowy dzień wolny.

Trzeba jednak pamiętać, że to pracodawca decyduje, kiedy dokładnie ten dzień wolny zostanie przyznany. Zgodnie z przepisami musi to nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada dane święto.

Najczęściej oznacza to dzień przed lub po weekendzie, ale firma może wyznaczyć też inny termin - zależnie od harmonogramu pracy i potrzeb organizacyjnych. Co ważne, szef ma obowiązek poinformować pracowników o ustalonym dniu wolnym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Warto dodać, że jeśli pracodawca nie przyzna pracownikom należnego dnia wolnego, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 3 tysięcy zł.

Kto może nie dostać dzień wolny za 1 listopada?

Odbiór dnia wolnego za Wszystkich Świętych dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku. W przypadku osób pracujących również w sobotę, dodatkowy dzień wolny nie będzie możliwy do odebrania.

Należy pamiętać, że z dodatkowego wolnego nie skorzystają także osoby zatrudnione na podstawie umowy B2B, czy umowy zlecenia. Wynika to z faktu, że nie podlegają pod Kodeks Pracy, a kwestie urlopu są regulowane przez postanowienia umowy zawartej z pracodawcą.

Dodatkowe dni wolne w listopadzie - kiedy wypada długi weekend?

Większość pracowników musi zaczekać na decyzję szefostwa w sprawie terminu odebrania dnia wolnego za Wszystkich Świętych. Wyjątkiem są pracownicy administracji państwowej, którzy dzięki zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 r. wiedzą, że dniem wolnym będzie 10 listopada.

Pracownicy urzędów oraz ministerstw będą mogli liczyć w sumie na cztery dni urlopu - wolne połączy się z weekendem i świętem państwowym 11 listopada.

W 2025 roku czekają nas jeszcze cztery dni ustawowo wolne od pracy. Będzie to:

11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie,

26 grudnia (piątek) - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Dla wielu osób to świetna wiadomość - można zaplanować dłuższy weekend, nadrobić odpoczynek lub po prostu spędzić więcej czasu z rodziną.

Źródło: biznes.interia.pl

Przemówienie Trumpa przerwane. Dwaj politycy musieli zostać wyprowadzeni z Knesetu ASSOCIATED PRESS INTERIA.PL