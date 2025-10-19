Dzień wolny za Wszystkich Świętych 2025. Kto skorzysta na przepisach?
Już wkrótce część pracowników będzie mogła skorzystać z dodatkowego dnia wolnego w listopadzie. Wynika to z faktu, że Wszystkich Świętych wypada w sobotę . Zgodnie z przepisami dzień wolny musi zostać oddany pracownikom. Sprawdzamy, kto może liczyć na przedłużony weekend, a kto będzie musiał poczekać na decyzję przełożonego.
Spis treści:
- Wszystkich Świętych wypada w sobotę - co na ten temat mówią przepisy?
- Kto może nie dostać dzień wolny za 1 listopada?
- Dodatkowe dni wolne w listopadzie - kiedy wypada długi weekend?
Wszystkich Świętych wypada w sobotę - co na ten temat mówią przepisy?
Artykuł 130 § 2 Kodeksu pracy mówi, że każde święto przypadające w inny dzień niż niedziela, powoduje obniżenie wymiaru pracy o osiem godzin. W praktyce oznacza to, że jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, pracownicy zatrudnieni w systemie pięciodniowego tygodnia pracy mogą odebrać dodatkowy dzień wolny.
Trzeba jednak pamiętać, że to pracodawca decyduje, kiedy dokładnie ten dzień wolny zostanie przyznany. Zgodnie z przepisami musi to nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada dane święto.
Najczęściej oznacza to dzień przed lub po weekendzie, ale firma może wyznaczyć też inny termin - zależnie od harmonogramu pracy i potrzeb organizacyjnych. Co ważne, szef ma obowiązek poinformować pracowników o ustalonym dniu wolnym z odpowiednim wyprzedzeniem.
Warto dodać, że jeśli pracodawca nie przyzna pracownikom należnego dnia wolnego, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 3 tysięcy zł.
Kto może nie dostać dzień wolny za 1 listopada?
Odbiór dnia wolnego za Wszystkich Świętych dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku. W przypadku osób pracujących również w sobotę, dodatkowy dzień wolny nie będzie możliwy do odebrania.
Należy pamiętać, że z dodatkowego wolnego nie skorzystają także osoby zatrudnione na podstawie umowy B2B, czy umowy zlecenia. Wynika to z faktu, że nie podlegają pod Kodeks Pracy, a kwestie urlopu są regulowane przez postanowienia umowy zawartej z pracodawcą.
Dodatkowe dni wolne w listopadzie - kiedy wypada długi weekend?
Większość pracowników musi zaczekać na decyzję szefostwa w sprawie terminu odebrania dnia wolnego za Wszystkich Świętych. Wyjątkiem są pracownicy administracji państwowej, którzy dzięki zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 r. wiedzą, że dniem wolnym będzie 10 listopada.
Pracownicy urzędów oraz ministerstw będą mogli liczyć w sumie na cztery dni urlopu - wolne połączy się z weekendem i świętem państwowym 11 listopada.
W 2025 roku czekają nas jeszcze cztery dni ustawowo wolne od pracy. Będzie to:
- 11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości,
- 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie,
- 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Dla wielu osób to świetna wiadomość - można zaplanować dłuższy weekend, nadrobić odpoczynek lub po prostu spędzić więcej czasu z rodziną.
Źródło: biznes.interia.pl