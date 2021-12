Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Tego dnia prezydent wręczył odznaczenia państwowe. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim oprócz pary prezydenckiej wzięli udział m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Prezydent przypomniał, że w Polsce jest 5 mln osób z niepełnosprawnościami i podkreślał konieczność podejmowania działań na ich rzecz.

Prezydent: Działamy w bardzo wielu obszarach

- Chodzi o to, żebyśmy czynili wszystko w swoim życiu, żeby (osoby z niepełnosprawnościami) mogły funkcjonować jak najlepiej, bez barier, żeby mieli dostępne wszystko to, co każdy inny ma dostępne, żeby mogli się realizować, żeby mogli dawać innym przykład siły duchowej i tego, że można, że w najtrudniejszych warunkach da się osiągać sukcesy, że mimo różnych przeciwności, które spotykają czasem człowieka, można czerpać z życia ogromną satysfakcję, a jeszcze w dodatku bardzo często dawać z siebie innym - powiedział Duda.

Prezydent dziękował odznaczonym za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i zapewniał, że państwo również wspiera takie osoby. Przypomniał m.in. o przyjętej w tym roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i o programie "Dostępność plus".

- Staramy się dzisiaj stworzyć prawne ramy dla asystencji dla osoby niepełnosprawnej. Już takie programy są uruchamiane w wielu miejscach w Polsce, ale chcemy, żeby te zasady - przynajmniej w zakresie ramowym - przybrały formę ustawową. Pracujemy nad tym tutaj w Kancelarii Prezydenta, działamy w bardzo wielu obszarach - zapewnił prezydent.

Wyróżnienia od prezydenta

Odznaczony Złotem Krzyżem Zasługi trener i współtwórca pierwszej w Polsce drużyny hokeja na sledgach Sylwester Flis podziękował za docenienie aktywności osób z niepełnosprawnościami.

- To dla nas ogromne wyróżnienie, które nabiera jeszcze większego znaczenia w związku z Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że ustanowione dla nas święto skutecznie przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej na temat pracy, aktywności, możliwości i sukcesów sportowych osób z niepełnosprawnościami oraz działań prowadzonych na ich rzecz - powiedział.

Jak dodał, w końcu nadszedł czas, że osoby z niepełnosprawnościami są dostrzegane na wszystkich płaszczyznach. - W imieniu wszystkich odznaczonych zgromadzonych w Sali Kolumnowej, a także w imieniu wszystkich osób z niepełnosprawnościami, których osiągnięcia państwo dostrzegają, jeszcze raz serdecznie dziękujemy - podkreślił.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Jego celem jest m.in. przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji z nimi.

