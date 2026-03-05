Dzień nie wszędzie zaczął się spokojnie. "Wyraźnie zróżnicowane"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Dzień nie będzie tak przyjemny jak poprzednie. Zrobi się chłodniej, a sporym wyzwaniem od rana są gęste mgły. Utrzymają się przez kilka godzin, w dodatku tam, gdzie jest mroźnie na drogach i chodnikach może się wytworzyć śliska warstwa. W ciągu dnia warunki zdecydowanie się poprawią, jednak wieczorem i w nocy warunki znowu się pogorszą.

Gęsta mgła osadzająca szadź w wielu miejscach. Potem będzie spokojnie
Rano na północnym zachodzie i lokalnie na południowym zachodzie utrzymują się gęste mgły. W nocy mogą wrócić - nie tylko tam. Zdjęcie ilustracyjneWładysław Czulak/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Poranek "przynosi wyraźnie zróżnicowane temperatury w kraju" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O godz. 7:00 w Jeleniej Górze było -5,7 st. C, podczas gdy w Przemyślu o tej porze było 2,6 stopnia powyżej zera. Największym problemem w pierwszych godzinach dnia mogą się jednak okazać gęste mgły, zwłaszcza na północy.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Na północy niewiele widać. Do tego robi się ślisko

Rano na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim "w wielu miejscach uformowała się mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów" i utrzyma się "w ciągu kolejnych godzin" - ostrzega IMGW. Z tym zjawiskiem mają też do czynienia mieszkańcy południowych krańców Dolnego Śląska.

Widzialność zacznie się poprawiać stopniowo, a do godz. 10:00 mgły powinny zniknąć całkowicie. Ponieważ przy gruncie wciąż lokalnie panuje mróz, w wielu miejscach może być ślisko.

Czwartek będzie pogodny i jedynie pierwsze godziny mogą być mgliste. W ciągu dnia przeważnie będzie słonecznie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Będzie nieco chłodniej niż w ostatnich dniach: temperatury wyniosą od 4-6 stopni nad morzem do 8-10 w większości kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, jednak nie więcej niż 13 stopni Celsjusza.

Zobacz również:

Ciepła, słoneczna i spokojna aura zostanie z nami na długo. Pierwsza połowa marca może się okazać znacznie cieplejsza niż zwykle
Polska

Jest ciepło, ale większa zmiana wciąż przed nami. Dwucyfrowe wartości

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pogoda w nocy nie zachwyci. Wrócą gęste mgły

    Tam, gdzie rano występują mgły, warunki są niekorzystne, a w pozostałych miejscach obojętne. W ciągu dnia pogoda przeważnie będzie korzystnie wpływać na nasz organizm i taka sytuacja utrzyma się do wieczora, kiedy znowu trzeba będzie uważać na mgły.

    Mapa Polski z podziałem na regiony o różnym stopniu korzystności warunków agrometeorologicznych dla upraw, z oznaczeniami stref: korzystnej (jasnozielona), pomyślnej obojętnej (ciemniejsza zieleń), mniej korzystnej (szara) oraz niekorzystnej (różowa z ...
    W czwartek w większości Polski warunki będą korzystne. Gorzej będzie w miejscach, gdzie utrzymają się poranne mgłyIMGW materiał zewnętrzny

    Noc z czwartku na piątek znowu zapowiada się na mglistą - w wielu miejscach widzialność spadnie do 100 metrów. Miejscami te mgły mogą osadzać szadź, więc znowu na drogach i chodnikach może być ślisko.

    Oprócz mgieł w nocy wrócą również mrozy, które na południu sięgną -6 stopni Celsjusza. Nad morzem synoptycy spodziewają się do dwóch stopni powyżej zera.

    Zobacz również:

    Pierwsza połowa marca będzie spokojna: bez deszczu i z wysokimi temperaturami. Potem nastąpi deszczowey epizod oraz ochłodzenie
    Polska

    Na horyzoncie rysuje się ochłodzenie. Wiemy, kiedy do nas dotrze

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Polityczny WF": Wybory na Donalda Tuska wygra Donald TuskINTERIA.PL

    Najnowsze