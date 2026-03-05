Poranek "przynosi wyraźnie zróżnicowane temperatury w kraju" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O godz. 7:00 w Jeleniej Górze było -5,7 st. C, podczas gdy w Przemyślu o tej porze było 2,6 stopnia powyżej zera. Największym problemem w pierwszych godzinach dnia mogą się jednak okazać gęste mgły, zwłaszcza na północy.

Na północy niewiele widać. Do tego robi się ślisko

Rano na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim "w wielu miejscach uformowała się mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów" i utrzyma się "w ciągu kolejnych godzin" - ostrzega IMGW. Z tym zjawiskiem mają też do czynienia mieszkańcy południowych krańców Dolnego Śląska.

Widzialność zacznie się poprawiać stopniowo, a do godz. 10:00 mgły powinny zniknąć całkowicie. Ponieważ przy gruncie wciąż lokalnie panuje mróz, w wielu miejscach może być ślisko.

Czwartek będzie pogodny i jedynie pierwsze godziny mogą być mgliste. W ciągu dnia przeważnie będzie słonecznie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Będzie nieco chłodniej niż w ostatnich dniach: temperatury wyniosą od 4-6 stopni nad morzem do 8-10 w większości kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, jednak nie więcej niż 13 stopni Celsjusza.

Pogoda w nocy nie zachwyci. Wrócą gęste mgły

Tam, gdzie rano występują mgły, warunki są niekorzystne, a w pozostałych miejscach obojętne. W ciągu dnia pogoda przeważnie będzie korzystnie wpływać na nasz organizm i taka sytuacja utrzyma się do wieczora, kiedy znowu trzeba będzie uważać na mgły.

W czwartek w większości Polski warunki będą korzystne. Gorzej będzie w miejscach, gdzie utrzymają się poranne mgły IMGW materiał zewnętrzny

Noc z czwartku na piątek znowu zapowiada się na mglistą - w wielu miejscach widzialność spadnie do 100 metrów. Miejscami te mgły mogą osadzać szadź, więc znowu na drogach i chodnikach może być ślisko.

Oprócz mgieł w nocy wrócą również mrozy, które na południu sięgną -6 stopni Celsjusza. Nad morzem synoptycy spodziewają się do dwóch stopni powyżej zera.

