Dzień na mocnym minusie. Siarczyste mrozy od samego rana

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Przed ostrą zimą w piątek nie uciekniemy. Od rana do wieczora będziemy się zmagać z siarczystym mrozem, który nawet za dnia może sięgnąć kilkunastu stopni. Odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Rano trzeba też uważać na gęste mgły. Nie zabraknie też opadów śniegu, szczególnie na południowym zachodzie.

Samochody jadące po zaśnieżonej i ośnieżonej drodze w trakcie intensywnych opadów śniegu, po lewej stronie widoczny fragment miejskiej ulicy, po prawej stronie kolorowa mapa meteorologiczna przedstawiająca prognozę pogody dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Piątek będzie bardzo mroźny. Lokalnie może być kilkanaście stopni poniżej zera. Miejscami spadnie też sporo śnieguBeata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Poranek był zimny w całym kraju i w wielu miejscach panował kilkunastostopniowy mróz. Największy zanotowano w Kłodzku, gdzie o godz. 8:00 zanotowano -16,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najcieplejszym Helu o tej porze było -3,6 st. C. W ciągu dnia temperatury również będą bardzo niskie.

Zima nie odpuszcza. W piątek wyraźnie to odczujemy

Pierwsze godziny dnia są bardzo wymagające, co wyraźnie widać w zestawieniu temperatury odczuwalnej przygotowanym przez IMGW. Lokalnie nad morzem oraz w Wielkopolsce oceniono ją na -20 stopni. Przyczyniają się do tego mocniejsze podmuchy wiatru, wzmagające uczucie zimna.

Rano trzeba uważać na lokalne mgły, które miejscami na zachodzie i w centrum mogą osadzać szadź oraz ograniczać widzialność do około 200 metrów.

Piątek będzie pochmurny, z lokalnymi większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na na południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich Polski popada śnieg. Najmocniejszych opadów można się spodziewać na południowym zachodzie, gdzie pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 cm.

Mapa pogodowa Europy Środkowej z zaznaczonymi obszarami opadów i zachmurzenia. Wyraźnie widoczne silne opady po stronie zachodniej i północno-wschodniej, z centralną Polską pokrytą jasnozielonym i fioletowym kolorem, oznaczającymi umiarkowane opady ora...
W piątek w ciągu dnia najwięcej śniegu można się spodziewać na południowym zachodzie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Warunki wszędzie będą zimowe, co będziemy mogli zobaczyć na termometrach. Najzimniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie, gdzie mróz może sięgnąć -11, -9 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie można się spodziewać około -7 st. C.

Najsłabszy mróz odczują mieszkańcy południowego zachodu i Wybrzeża, gdzie będzie do -5, -2 stopni.

    W większości kraju wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć silniejsze porywy odczują osoby przebywające na Wybrzeżu, zachodzie, północy i krańcach wschodnich. Wysoko w Karpatach możliwe będą zamiecie śnieżne.

    Siarczysty mróz nie ustąpi. Po zachodzie słońca jeszcze zimniej

    Z powodu silnego mrozu, opadów śniegu i lokalnych silniejszych podmuchów wiatru przez cały piątek warunki będą niekorzystne. Nieco lepiej pod tym względem będzie miejscami na południu, gdzie na pewien czas warunki staną się obojętne.

    Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi różnymi strefami oceny warunków biometeorologicznych na 9 stycznia 2026 roku. Większość kraju objęta jest strefą niekorzystnych warunków, szczególnie dla osób wrażliwych na zmiany pogody, z wyróżnionym obszarem połud...
    Z powodu silnych mrozów w praktycznie całej Polsce od rana do wieczora pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizmIMGWmateriał zewnętrzny

    W nocy z piątku na sobotę wrócą bardzo silne mrozy, które w wielu miejscach wyniosą od -17 do -12 stopni, a najcieplejszym regionem będzie Wybrzeże, gdzie miejscami mróz nie przekroczy -5 stopni Celsjusza.

