Poranek był zimny w całym kraju i w wielu miejscach panował kilkunastostopniowy mróz. Największy zanotowano w Kłodzku, gdzie o godz. 8:00 zanotowano -16,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najcieplejszym Helu o tej porze było -3,6 st. C. W ciągu dnia temperatury również będą bardzo niskie.

Zima nie odpuszcza. W piątek wyraźnie to odczujemy

Pierwsze godziny dnia są bardzo wymagające, co wyraźnie widać w zestawieniu temperatury odczuwalnej przygotowanym przez IMGW. Lokalnie nad morzem oraz w Wielkopolsce oceniono ją na -20 stopni. Przyczyniają się do tego mocniejsze podmuchy wiatru, wzmagające uczucie zimna.

Rano trzeba uważać na lokalne mgły, które miejscami na zachodzie i w centrum mogą osadzać szadź oraz ograniczać widzialność do około 200 metrów.

Piątek będzie pochmurny, z lokalnymi większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na na południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich Polski popada śnieg. Najmocniejszych opadów można się spodziewać na południowym zachodzie, gdzie pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 cm.

W piątek w ciągu dnia najwięcej śniegu można się spodziewać na południowym zachodzie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Warunki wszędzie będą zimowe, co będziemy mogli zobaczyć na termometrach. Najzimniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie, gdzie mróz może sięgnąć -11, -9 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie można się spodziewać około -7 st. C.

Najsłabszy mróz odczują mieszkańcy południowego zachodu i Wybrzeża, gdzie będzie do -5, -2 stopni.

W większości kraju wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć silniejsze porywy odczują osoby przebywające na Wybrzeżu, zachodzie, północy i krańcach wschodnich. Wysoko w Karpatach możliwe będą zamiecie śnieżne.

Siarczysty mróz nie ustąpi. Po zachodzie słońca jeszcze zimniej

Z powodu silnego mrozu, opadów śniegu i lokalnych silniejszych podmuchów wiatru przez cały piątek warunki będą niekorzystne. Nieco lepiej pod tym względem będzie miejscami na południu, gdzie na pewien czas warunki staną się obojętne.

Z powodu silnych mrozów w praktycznie całej Polsce od rana do wieczora pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

W nocy z piątku na sobotę wrócą bardzo silne mrozy, które w wielu miejscach wyniosą od -17 do -12 stopni, a najcieplejszym regionem będzie Wybrzeże, gdzie miejscami mróz nie przekroczy -5 stopni Celsjusza.

