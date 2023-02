Dzień Kota. Internetowa zabawa Interii

"17 lutego obchodzimy DZIEŃ KOTA. Pochwalcie się Waszymi!" - taki post można znaleźć dziś na Facebooku Interii.

To zachęta dla wszystkich kociarzy - zarówno osób, które same posiadają futrzastego (lub nie) pupila albo znają kogoś, kto takiego posiada. Może po prostu lubią oglądać urocze filmiki i zdjęcia z kotami albo w pojedynkach kot vs pies zawsze mają stanowcze zdanie.

Zdjęcie pod postem zamieścić może każdy użytkownik Facebooka. Do internetowej zabawy od rana dołączają kolejni kociarze.

Na Facebooku dotychczas zobaczyć można m.in. Zuźkę, Gwiazdkę, Gacusia, Bellę, Kajtusia, Milczysława, Czesława, Wąskiego, Mruczka, Misię z Tusią i Zuzią oraz Śnieżką, Orzeszka, Majeczkę, Gabrysia, Nelę czy Lucyfera i Lunę.

17 lutego. Dzień Kota w Polsce. A kiedy świętują inne kraje?

Dzień Kota obchodzony jest w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Japonia celebruje ten dzień w tym samym miesiącu - 22 lutego, Stany Zjednoczone - 29 października, Wielka Brytania natomiast - 8 sierpnia. Co ciekawe, we Włoszech 17 listopada świętuje się Dzień Czarnego Kota.



Początki tego święta w Polsce sięgają 2006 roku. Od tego momentu kociarze mają możliwość celebracji wraz ze swoimi pupilami tego ważnego dnia. Choć świętować można przecież codziennie, nie tylko raz w roku.

