Poranek okazał się mroźny w wielu miejscach, a najbardziej w Jeleniej Górze. Tam o godz. 7:00 było -2,8 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mroźnie było także w wielu regionach, głównie w centrum, na południu i wschodzie. Rano trzeba jeszcze uważać na mgły, za to w ciągu dnia pogoda będzie znacznie lepsza.

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Rano mróz i mgły. Z każdą kolejną godziną będzie coraz lepiej

W pierwszych godzinach dnia w południowej i wschodniej Polsce utrzymywały się gęste mgły, często ograniczające widzialność do około 100-200 metrów, zwłaszcza w zagłębieniach terenu i dolinach rzek. Jeszcze przed południem mgły powinny się już całkowicie rozproszyć i zrobi się pogodnie.

We wtorek aura będzie łagodna i spokojna. Na niebie pojawi się niewiele chmur, choć miejscami na północnym zachodzie i na południowym wschodzie przesłonią słońce. Słaby deszcz może popadać na północy, jednak w reszcie kraju będzie sucho.

Znajdujący się nad naszą częścią Europy wyż Idris sprawi, że po mroźnym poranku nastanie pogodny i już nie tak chłodny dzień. Przeważnie będzie od 10 do 14 stopni, choć na terenach podgórskich Karpat można liczyć na maksymalnie 8 st. C.

Pogoda we wtorek będzie słoneczna i spokojna, z nieco wyższymi temperaturami niż w kolejnych dniach tygodnia WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nieco mocniejsze porywy zanotujemy jedynie na Dolnym Śląsku oraz Pomorzu.

Tak ładny i spokojny dzień będzie jednak wyjątkiem. Dalsza część tygodnia zapowiada się zdecydowanie mniej atrakcyjnie.

Pogoda znacznie się pogorszy. Także na Wszystkich Świętych

Od środy czeka nas powrót pochmurnej, deszczowej i chłodnej aury. Tego dnia do dużej części kraju wrócą deszcze, a termometry pokażą nie więcej niż 11-12 stopni Celsjusza.

Tak będzie do weekendu włącznie, a to oznacza, że również dzień Wszystkich Świętych trudno będzie zaliczyć do atrakcyjnych pogodowo.

Po wtorku kolejne dni będą deszczowe i chłodne w wielu miejscach kraju - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

1 listopada dalej będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Do tego jeszcze się ochłodzi: przeważnie zanotujemy od 6 do 10 stopni. W nocy w wielu miejscach pojawią się delikatne przymrozki.

Początek przyszłego tygodnia nie przyniesie poprawy: słońca nie pokaże się wiele, a do tego wciąż w wielu miejscach popada - w górach również śnieg.

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