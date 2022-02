35-latka chciała sprzedać sukienkę za 100 złotych - straciła 48 tys. zł. 38-latka wystawiła buty, z jej konta zniknęło 1,7 tys. zł. 46-letni mężczyzna oferował obrazy, skradziono mu osiem tysięcy. To przykłady internetowych oszustw tylko z ostatnich dni, o których informuje policja ze Skierniewic.



Podobnych sytuacji w całej Polsce są tysiące. W 2019 roku zgłoszonych oszustw internetowych było 36 849, natomiast w 2020 - 38 244.

Oszustwa w internecie

Mechanizm jest zazwyczaj ten sam. Krótko po dodaniu internetowego ogłoszenia o sprzedaży jakiegoś przedmiotu, sprzedający otrzymuje za pośrednictwem komunikatora WhatsApp wiadomość od potencjalnego "kupca". Pierwsze wiadomości od oszustów dotyczą samego ogłoszenia i przedmiotu - czy jest ono jeszcze aktualne i w jakim stanie jest sprzedawana rzecz.

Następnie pada pytanie o wysyłkę przedmiotu. "Czy mogę zapłacić za przesyłkę kurierską InPost? Kurier wszystko zapakuje, wystarczy tylko przekazać mu przesyłkę. Nie musisz nic robić, załatwię wszystko i zapłacę. Dostawa na mój koszt" - zapewniają oszuści.



Następnie "kupujący" wysyła nam link. "Gotowe. Towar opłacony, musisz potwierdzić przelew i podać dane do wysłania. Na stronie jest wsparcie online, proszę napisać do nich" - czytamy w jednej z takich wiadomości.

Po kliknięciu w link sprzedający otwiera formularz przygotowany przez oszustów, w którym ma uzupełnić dane osobowe i dane do logowania do konta bankowego.

Czasem wystarczy samo kliknięcie w link, żeby przestępcy przejęli zdalnie telefon i zalogowali się do bankowej aplikacji. W innym przypadku mogą skorzystać z danych, które im podaliśmy. Wówczas w ekspresowym tempie realizują przelewy na swoje konta i jednocześnie składają wnioski o pożyczki i kredyty.

Jak nie dać się oszukać w internecie?

8 lutego 2022 roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji eksperci radzą, jak można ustrzec się kłopotów. Platforma aukcyjna OLX, której klienci są celem oszustów, poleca sprawdzić otrzymany link przez wrzucenie go do "sprawdzacza linków" (ang. "link checker") znajdującego się w zakładce Centrum pomocy. Jeśli link podświetli się na czerwono - oznacza to, że jest fałszywy.



Eksperci radzą też, by nie przenosić rozmowy z kupującym poza oficjalne kanały na platformach aukcyjnych czy serwisach z ogłoszeniami. Jeżeli ktoś proponuje np. komunikator WhatsApp, to powinniśmy zachować ostrożność.

Przestępcy próbują też innych metod - takich jak telefoniczne podszywanie się pod pracowników banków lub platform sprzedażowych. Proszą wówczas o zainstalowanie na telefonie aplikacji, które mogą posłużyć w przejęciu kontroli nad urządzeniem.

Specjaliści przestrzegają również przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści podszywają się pod istniejące podmioty, np. InPost, firmy kurierskie, banki czy serwisy sprzedażowe.

Przed oszustwami w sieci przestrzega również policja, która poleca kierować się podstawowymi zasadami ostrożności: