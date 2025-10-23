W skrócie Sześciomiesięczny Gabriel zmarł niedługo po podaniu przeterminowanej szczepionki.

Sekcja zwłok nie pozwoliła na jednoznaczne określenie przyczyny śmierci dziecka, pobrano wycinki do dalszych analiz.

Sprawą zajmują się prokuratura i sanepid, a ostateczne wyniki śledztwa będą znane za kilka miesięcy.

Półroczny Gabriel w pierwszej połowie października został zaszczepiony w miejscowej przychodni w Gąsawie. Kilka godzin później jego stan się pogorszył.

Gabriel trafił do szpitala w Żninie, następnie został przewieziony do Bydgoszczy, gdzie po kilku dniach zmarł. W czwartek przeprowadzono sekcję zwłok dziecka.

- Podczas sekcji zwłok obecny był prokurator oraz biegły, ten jednak nie był w stanie określić jednoznacznej przyczyny zgonu - powiedziała w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska. Prokurator przekazała również, że pobrano wycinki tkanek, które zostaną poddane analizie.

- Ostateczne wyniki będą za kilka miesięcy, może tygodni - dodała Agnieszka Adamska-Okońska.

Do tragedii doszło na przełomie września i października w Gąsawie (woj. kujawsko-pomorskie). Bezpośrednio po podaniu szczepionek z kalendarza szczepień stan sześciomiesięcznego Gabriela zaczął się pogarszać. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Żninie, a następnie do placówki w Bydgoszczy, gdzie zmarł po kilku dniach.

Po podaniu chłopcu drugiej dawki szczepionki wystąpił u niego niepożądany odczyn poszczepienny. Z uwagi na jego przebieg dziecko trafiło do szpitala - powiedziała we wtorek na antenie Polsat News Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Sanepid podkreśla, że w tym momencie nie można jednoznacznie określić przyczyny śmierci dziecka. Dalsze działania będzie prowadzić prokuratura, która zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok.

