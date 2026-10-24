Zaledwie w czwartek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiadomiła, iż odchodzi z rządu Donalda Tuska. Swoją decyzję argumentowała tym, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki".

Pełczyńska-Nałęcz stała na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także przewodniczyła Polsce 2050. Nie była natomiast posłanką. Nowe informacje, co do politycznej przyszłości byłej minister przekazał w sobotę Szymon Hołownia.

"To dla naszego środowiska bardzo trudne, ale - wobec znanych faktów - niestety nieuniknione. Zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za 'działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii'" - poinformował założyciel ugrupowania.

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Głos w sprawie zabrał też poseł Polski 2050 oraz wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. "Według moich informacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przed chwilą usunięta z Polski 2050 za działanie na szkodę partii. I słusznie" - napisał na X.

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