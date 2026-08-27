W skrócie Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą postępowanie na Dolnym Śląsku po doniesieniach o nieprawidłowościach związanych z pomocą dla firm po powodzi w 2024 roku.

Firmy powiązane z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego otrzymały wielomilionowe wsparcie, mimo braku potwierdzenia strat powodziowych, co doprowadziło do dymisji części zarządu agencji.

CBA kontrolowało także procedury wydawania zaświadczeń po powodzi przez jeleniogórski ratusz oraz realizację decyzji o pomocy dla przedsiębiorców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jacek Dobrzyński przekazał w sieci, że "od wczoraj (od środy - red.) na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku".

"Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, szczegółowy komunikat prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne działań zostanie przekazany po ich zakończeniu. Są to wszystkie informacje, które na tym etapie śledztwa mogę przekazać" - dodał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Rozwiń

Działania prowadzone są po doniesieniach Wirtualnej Polski, która ujawniła, że trzy firmy z Dziwiszowa koło Jeleniej Góry otrzymały łącznie 4,5 mln złotych z programów pomocowych dla powodzian, mimo że niezależne źródła wykluczyły, by ucierpiały one w wyniku kataklizmu.

CBA pracuje na Dolnym Śląsku. Dobrzyński potwierdza

Jedna firma miała należeć do męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR), druga do jej sąsiada, a trzecia do właściciela telewizji współpracującej z lokalnym samorządem. KARR bezpośrednio po powodzi w 2024 roku pełniła rolę operatora rządowego wsparcia dla przedsiębiorców.

WP donosi, że od lutego 2025 roku stanowisko wiceprezes tej instytucji zajmowała polityk Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska. Po jej wejściu do zarządu Agencji podpisano cztery z pięciu analizowanych przez serwis umów pożyczkowych.

Informacje doprowadziły do odwołania Konieczyńskiej, a następnie prezesa KARR Huberta Papaja i całej rady nadzorczej spółki. W jej miejsce powołano nowych członków. Według ustaleń Wirtualnej Polski część przedsiębiorców została zatrzymana i przewieziona do Prokuratury Europejskiej w Katowicach.

Powódź na południu Polski. Agenci CBA prowadzą działania ws. nieprawidłowości

Ponadto, w ubiegłym tygodniu agenci CBA sprawdzali w jeleniogórskim ratuszu procedurę wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku. Kontrolę potwierdził wówczas PAP rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.

Była ona efektem działań biura prowadzonych od kwietnia. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wcześniej poinformował, że biuro prowadzi kontrolę przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 r.



