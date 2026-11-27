W skrócie Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie czterech stopni alarmowych na terenie Polski do 28 lutego.

Do końca lutego na terenie całego kraju obowiązywać będą stopnie BRAVO i BRAVO-CRP, natomiast na liniach kolejowych utrzymano stopień CHARLIE.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że decyzje podjęto na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 2016 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O podpisach premiera poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Z zamieszczonego komunikatu wynika, że do wydania zarządzeń doszło na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Rozwiń

Pierwsze z zarządzeń dotyczy przedłużenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Polski. Będzie on obowiązywał od północny 1 grudnia do końca dnia 28 lutego. W tym samym terminie na terenie kraju obowiązywać będzie też drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Donald Tusk podpisał też zarządzenia w sprawie przedłużenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Oba zarządzenia także będą obowiązywać od 1 grudnia do 28 lutego.

Stopnie alarmowe BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE przedłużone. Co oznaczają?

Przypomnijmy, że stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Z kolei stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.



