Prezydent Karol Nawrocki poinformował o zakończeniu operacji w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie przekazał również informacje o krokach, które tej nocy w związku z nalotem dronów nad Polską podjął jako zwierzchnik sił zbrojnych.

- O całej sytuacji dowiedziałem się około 3 w nocy. Byłem w kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także, co najważniejsze, z dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Kliszem, który dowodził całą operacją i szem sztabu WP panem gen. Władysławem Kukułą - przekazał.

Specjalna narada BBN w związku z dronami nad Polską. Prezydent o szczegółach

Po analizach telefonicznych głowa państwa zdecydowała o udaniu się do centrum operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. - Pan gen. Klisz przedstawił mi kompleksową sytuację na temat ataku dronów. Spotkałem się również z panem premierem Donaldem Tuskiem. Tam podjąłem decyzję o zorganizowaniu specjalnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował Nawrocki.

Jak przekazał taka narada odbyła się o godzinie 6:30. W spotkaniu wzięli udział członkowie prezydenckiej kancelarii, a także szef rządu i najważniejsi generałowie i wiceministrowie MON. - W trakcie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4 Traktatu NATO. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy z NATO - przekazał.

Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Jest to mechanizm dyplomatyczny, który pozwala na omówienie i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, nie implikuje jednak bezpośredniej pomocy wojskowej, która jest domeną artykułu 5 Traktatu NATO.

- Odebrałem także pełen raport od gen. Kukuły, który powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło - dodał prezydent.

Oświadczenie prezydenta po nalocie dronów. RBN zbierze się w ciągu 48 godzin

Nawrocki podkreślił, że jednocześnie polskie służby pracują nad oszacowaniem skali zniszczeń. - Łącze się z Polakami, który ten atak dronów dotknął i dotknął ich posiadłości, czy ich nieruchomości - podkreślił.

- Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację, o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do tego, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował.

Podkreślił, że "na radzie musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację".

- To będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło - zaznaczył.

Więcej informacji wkrótce.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia

W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.

"Reakcja była właściwa". Gen. Polko o rosyjskich dronach na terytorium Polski Polsat News Polsat News