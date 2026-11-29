W skrócie
- TVN24 ustaliło, że na kampanię Marcina Kierwińskiego wpłacono 723 985 zł, a blisko 70 proc. tej kwoty pochodziło od osób z instytucji zarządzanych przez struktury KO.
- Europoseł Michał Szczerba w Radiu Zet bronił wpłat na kampanię Kierwińskiego, na co Anna Maria Żukowska zapytała, dlaczego darczyńcy nie wsparli finansowo jego własnego startu.
- Premier Donald Tusk zapewnił, że nie utracił zaufania do ministra, zapowiedział jednak ponowną weryfikację wpłat i wyciągnięcie konsekwencji w razie potwierdzenia nadużyć.
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Michał Szczerba był pytany przez dziennikarza Radia Zet o wpłaty na rzecz kampanii Marcina Kierwińskiego. Europoseł Koalicji Obywatelskiej próbował bronić ministra twierdząc, że osoby, które wpłacały na jego kampanię, nie zależą od szefa MSWiA. - Niektórzy z nich są więcej lat w samorządzie niż Marcin Kierwiński - mówił.
Następnie Szczerba stwierdził, że wpłaty wynikały z mobilizacji, by odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość.
- Ja chciałbym przypomnieć sytuację i atmosferę tamtych dni. To był rok 2023. To była pełna mobilizacja. Mieliśmy osiem lat złodziejskich rządów PiS i naprawdę była pełna determinacja, żeby postarać się tę kampanię wygrać, zebrać jak najwięcej środków - mówił.
- Akurat Marcin Kierwiński szefuje największej strukturze partyjnej w Polsce, kilkutysięcznej - dodał.
Żukowska zwróciła się do Szczerby. "Nie jest ci przykro?"
Dziennikarz prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że rok później, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na kampanię Kierwińskiego ponownie wpłacono duże pieniądze, a wtedy władzę w Polsce sprawowała już obecna koalicja pod wodzą premiera Donalda Tuska.
- Jeżeli pan, albo ktokolwiek inny, albo prokuratura wykaże jakikolwiek związek, który będzie miał charakter niewłaściwy, to będzie to (wyjaśniane - red.) - odparł Szczerba.
- Te osoby (które wpłaciły - red.), to są osoby pracujące, które podejmują indywidualne decyzje, kogo wesprzeć w kampanii wyborczej - dodał.
Na słowa te zareagowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. - A czemu nie ciebie? Nie jest ci trochę przykro, że tylko Marcina? Ty się nie dostałeś do Sejmu, a on się dostał - zapytała, zwracając się do europosła.
Szczerba nie zareagował na słowa Żukowskiej, a kontynuował swoją wypowiedź. - Oczywiste jest, że te pieniądze nie trafiły do Marcina Kierwińskiego. Trafiły w dużej mierze na ogólną kampanię koalicji - dodał. Żukowska sprzeciwiła się temu, wskazując, że środki są znaczone. Dziennikarz podkreślił z kolei, że w całości nie idą na kampanię danego kandydata, ale "w dużej części tak".
W dalszej części Żukowska stwierdziła, że nie będzie krytykować czegoś, co "jest zgodne z prawem". - Natomiast mamy tutaj kwestię etyczną, czy te wpłaty były dobrowolne, czy nie były. Tego się nigdy nie dowiemy, czy wynikały z wielkiej wdzięczności za możliwość pracy w urzędzie dzielnicy, czy też wynikały z jakiejś odgórnej dyrektywy w ramach partii warszawskiej KO - mówiła.
Zapytana o jej podejrzenia w tej sprawie wskazała autorytet Kierwińskiego, jaki ten ma w Warszawie. - Myślę, że wszyscy wiedzieli, co mają robić, sami z siebie - skwitowała.
Głośno wokół Kierwińskiego. Poszło o wpłaty na kampanię
Kontrowersje wokół ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego pojawiły się po materiale TVN24. Stacja ujawniła, że w 2023 roku na jego kampanię przed wyborami parlamentarnymi wpłacono 723 985 zł. Dla porównania druga na liście Magdalena Roguska otrzymała wsparcie w wysokości 211 470 zł, a premier Donald Tusk zajął na niej 273. miejsce ze wsparciem w wysokości 10 675 zł.
Niemal 70 proc. kwoty, która wpłynęła na konto kampanii Kierwińskiego, pochodziło od 113 osób zatrudnionych w spółkach i instytucjach kontrolowanych przez Koalicję Obywatelską, głównie z Warszawy. Stacja zwróciła uwagę, że Kierwiński jest szefem warszawskich struktur i ma "ogromny wpływ na to, kogo partia rekomenduje na publiczne stanowiska".
W związku z tymi informacjami pojawiły się wezwania do dymisji szefa MSWiA. Do prokuratury wpłynął również wniosek o zbadanie kampanii Kierwińskiego.
W sprawie głos zabrał także premier Donald Tusk, który zapewnił, że nie utracił zaufania do ministra i jest przekonany, że ten nie zrobił nic złego. Zapewnił również, że wpłaty zostaną ponownie zweryfikowane. Jednocześnie zaznaczył, że gdyby potwierdziły się doniesienia o wpłatach na rzecz jakiegokolwiek polityka KO w zamian za pracę, to premier z takim politykiem natychmiast zakończy współpracę.