W skrócie TVN24 ustaliło, że na kampanię Marcina Kierwińskiego wpłacono 723 985 zł, a blisko 70 proc. tej kwoty pochodziło od osób z instytucji zarządzanych przez struktury KO.

Europoseł Michał Szczerba w Radiu Zet bronił wpłat na kampanię Kierwińskiego, na co Anna Maria Żukowska zapytała, dlaczego darczyńcy nie wsparli finansowo jego własnego startu.

Premier Donald Tusk zapewnił, że nie utracił zaufania do ministra, zapowiedział jednak ponowną weryfikację wpłat i wyciągnięcie konsekwencji w razie potwierdzenia nadużyć.

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Michał Szczerba był pytany przez dziennikarza Radia Zet o wpłaty na rzecz kampanii Marcina Kierwińskiego. Europoseł Koalicji Obywatelskiej próbował bronić ministra twierdząc, że osoby, które wpłacały na jego kampanię, nie zależą od szefa MSWiA. - Niektórzy z nich są więcej lat w samorządzie niż Marcin Kierwiński - mówił.

Następnie Szczerba stwierdził, że wpłaty wynikały z mobilizacji, by odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość.

- Ja chciałbym przypomnieć sytuację i atmosferę tamtych dni. To był rok 2023. To była pełna mobilizacja. Mieliśmy osiem lat złodziejskich rządów PiS i naprawdę była pełna determinacja, żeby postarać się tę kampanię wygrać, zebrać jak najwięcej środków - mówił.

- Akurat Marcin Kierwiński szefuje największej strukturze partyjnej w Polsce, kilkutysięcznej - dodał.

Żukowska zwróciła się do Szczerby. "Nie jest ci przykro?"

Dziennikarz prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że rok później, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na kampanię Kierwińskiego ponownie wpłacono duże pieniądze, a wtedy władzę w Polsce sprawowała już obecna koalicja pod wodzą premiera Donalda Tuska.

- Jeżeli pan, albo ktokolwiek inny, albo prokuratura wykaże jakikolwiek związek, który będzie miał charakter niewłaściwy, to będzie to (wyjaśniane - red.) - odparł Szczerba.

- Te osoby (które wpłaciły - red.), to są osoby pracujące, które podejmują indywidualne decyzje, kogo wesprzeć w kampanii wyborczej - dodał.

Na słowa te zareagowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. - A czemu nie ciebie? Nie jest ci trochę przykro, że tylko Marcina? Ty się nie dostałeś do Sejmu, a on się dostał - zapytała, zwracając się do europosła.

Szczerba nie zareagował na słowa Żukowskiej, a kontynuował swoją wypowiedź. - Oczywiste jest, że te pieniądze nie trafiły do Marcina Kierwińskiego. Trafiły w dużej mierze na ogólną kampanię koalicji - dodał. Żukowska sprzeciwiła się temu, wskazując, że środki są znaczone. Dziennikarz podkreślił z kolei, że w całości nie idą na kampanię danego kandydata, ale "w dużej części tak".

W dalszej części Żukowska stwierdziła, że nie będzie krytykować czegoś, co "jest zgodne z prawem". - Natomiast mamy tutaj kwestię etyczną, czy te wpłaty były dobrowolne, czy nie były. Tego się nigdy nie dowiemy, czy wynikały z wielkiej wdzięczności za możliwość pracy w urzędzie dzielnicy, czy też wynikały z jakiejś odgórnej dyrektywy w ramach partii warszawskiej KO - mówiła.

Zapytana o jej podejrzenia w tej sprawie wskazała autorytet Kierwińskiego, jaki ten ma w Warszawie. - Myślę, że wszyscy wiedzieli, co mają robić, sami z siebie - skwitowała.

Głośno wokół Kierwińskiego. Poszło o wpłaty na kampanię

Kontrowersje wokół ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego pojawiły się po materiale TVN24. Stacja ujawniła, że w 2023 roku na jego kampanię przed wyborami parlamentarnymi wpłacono 723 985 zł. Dla porównania druga na liście Magdalena Roguska otrzymała wsparcie w wysokości 211 470 zł, a premier Donald Tusk zajął na niej 273. miejsce ze wsparciem w wysokości 10 675 zł.

Niemal 70 proc. kwoty, która wpłynęła na konto kampanii Kierwińskiego, pochodziło od 113 osób zatrudnionych w spółkach i instytucjach kontrolowanych przez Koalicję Obywatelską, głównie z Warszawy. Stacja zwróciła uwagę, że Kierwiński jest szefem warszawskich struktur i ma "ogromny wpływ na to, kogo partia rekomenduje na publiczne stanowiska".

W związku z tymi informacjami pojawiły się wezwania do dymisji szefa MSWiA. Do prokuratury wpłynął również wniosek o zbadanie kampanii Kierwińskiego.

W sprawie głos zabrał także premier Donald Tusk, który zapewnił, że nie utracił zaufania do ministra i jest przekonany, że ten nie zrobił nic złego. Zapewnił również, że wpłaty zostaną ponownie zweryfikowane. Jednocześnie zaznaczył, że gdyby potwierdziły się doniesienia o wpłatach na rzecz jakiegokolwiek polityka KO w zamian za pracę, to premier z takim politykiem natychmiast zakończy współpracę.



