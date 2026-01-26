Dyscyplinarne zwolnienie byłego wiceszefa ABW. Siemoniak przekazał decyzję

"Lech Wojciechowski, wiceszef ABW z czasów PiS i potem pracownik BBN, został z dniem 26 stycznia 2026 dyscyplinarnie wydalony ze służby w ABW" - przekazał w oświadczeniu minister Tomasz Siemoniak. Koordynator służb specjalnych dodał, że chodzi o uczestniczenie przez Wojciechowskiego "w działalności partii politycznej lub na jej rzecz".

Polityk starszego wieku ubrany w garnitur stoi na tle rozmytej flagi, obok widoczny tyłem funkcjonariusz ABW w pełnym umundurowaniu i kamizelce taktycznej z wyraźnym napisem jednostki.
Tomasz Siemoniak o zwolnieniu wiceszefa ABW Lecha WojciechowskiegoABW.gov.pl; Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Lech Wojciechowski został dyscyplinarnie zwolniony ze służby w ABW 26 stycznia 2026.
  • Minister Tomasz Siemoniak poinformował, że powodem zwolnienia było złamanie zakazu wynikającego z ustawy przez uczestnictwo Wojciechowskiego w przedsięwzięciu politycznym PiS.
  • Wojciechowski od 2018 roku pełnił różne funkcje w ABW i BBN, a jego udział w spotkaniu po konwencji PiS był powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Minister wyjaśnił, że powodem jest "złamanie zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o ABW i AW (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu - red.) poprzez uczestniczenie w działalności partii politycznej lub na jej rzecz". Siemoniak napisał, że "Wojciechowski pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku".

"Nie ma miejsca w służbach dla politycznych działaczy!" - podkreślił minister.

Sprawa funkcjonariuszy ABW. Siemoniak podał informacje

W listopadzie ub.r. Siemoniak poinformował, że wobec funkcjonariusza ABW, który wziął udział w spotkaniu z udziałem polityków PiS, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zaznaczył wówczas, że prawo zabrania funkcjonariuszom wszelkiej działalności politycznej.

- Ponosi konsekwencje jedyny, który tam był w służbie, były wiceszef ABW, który pracował w BBN za prezydenta Andrzeja Dudy i był delegowany z ABW. Powrócił. W sensie formalnym jest funkcjonariuszem - mówił Siemoniak w RMF FM.

    Media: "Patriotyczna domówka" z funkcjonariuszami ABW

    Pod koniec października "Fakt" napisał, że po konwencji programowej w Katowicach politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się na "patriotyczną domówkę". Opublikował też zdjęcia z tego spotkania.

    Według Onetu "patriotyczna domówka" była w rzeczywistości spotkaniem bliskiej PiS grupy biznesmenów, posłów i byłych oraz wciąż czynnych agentów służb specjalnych. "Był na niej również były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Lech Wojciechowski i były funkcjonariusz policji, a następnie CBA Jarosław Karwel, dziś pracujący dla jednego z najbogatszych Polaków Rafała Brzoski" - podał Onet.

      Kim jest Lech Wojciechowski?

      Lech Wojciechowski od listopada 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Informacji, Analiz i Prognoz ABW. Jest doświadczonym analitykiem z wiedzą dotyczącą współpracy międzynarodowej.

      1 lutego 2022 roku został, na wniosek szefa ABW, powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego na wiceszefa agencji.

      Zajmował również stanowisko Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa ABW (marzec 2016 - wrzesień 2017) oraz Dyrektora Biura Ewidencji i Archiwum ABW (październik 2017 - listopad 2018).

      Służbę w ABW rozpoczął w październiku 2006 r. Był zatrudniony również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmował się sprawami analityczno-prasowymi, pracował też w Kancelarii Prezydenta.

