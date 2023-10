Dyrektor zwolniony, bo nie ukrywał związku z kobietą

Patryk Kurpisz jest nauczycielem, przez dwa lata pełnił obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Przez ten czas nie było najmniejszych zastrzeżeń co do tego jak wykonuje swoje obowiązki. W lutym tego roku wyprowadził się od żony, z którą ma czwórkę dzieci i postanowił się z nią rozwieść. Po kilku miesiącach związał się z młodszą od siebie nauczycielką z tej samej szkoły.

- My w pracy nie przytulaliśmy się, nie chodziliśmy za rękę, nie całowaliśmy się itd. Zachowywaliśmy się jak pracodawca i pracownik. Dla mnie życie prywatne i życie zawodowe to były dwie, różne sprawy - opowiada Patryk Kurpisz.

Para nie ukrywała swojego związku, w mediach społecznościach publikowali wspólne zdjęcia. To nie spotkało się ze zrozumieniem ze strony przełożonych dyrektora, co opisywaliśmy szerzej w Interii .

- Jakiś wymysł jednej osoby, która sobie uroiła w głowie, że my nie możemy być razem, że nie będziemy szczęśliwi. My jesteśmy normalną parą, nie jestem żadną kochanką i tak dalej, po prostu stworzyliśmy związek. I ludziom to bardzo przeszkadza i nie wiem jaką ktoś miał wizję w głowie, że to po prostu zaszkodzi placówce - tłumaczy Magdalena Maciejewska, nauczycielka w zespole szkół nr 2 w Sieradzu.