Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany. "Złamanie umowy"
Paweł Jaskinis został w czwartek odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - poinformowała minister kultury Marta Cienkowska. Decyzja to pokłosie imprezy jaka w ubiegły weekend miała miejsce na terenie muzeum. "Dziękujemy" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez instytucję w Wilanowie.
"Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce" - poinformowała minister kultury Marta Cienkowska.
"Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją" - dodała szefowa resortu.
Jak podkreśliła, "autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji".
Wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wyjaśnił z kolei na portalu X, że "powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji".
Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca Jaskanisa.
