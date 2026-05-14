"Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce" - poinformowała minister kultury Marta Cienkowska.

"Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją" - dodała szefowa resortu.

Jak podkreśliła, "autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji".

Wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wyjaśnił z kolei na portalu X, że "powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji".

Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca Jaskanisa.

