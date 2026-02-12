Dyplomatyczna burza z USA. Polacy ocenili ruch ambasadora

Blisko 45 proc. badanych krytycznie ocenia decyzję ambasadora USA Thomasa Rose'a o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - wynika z sondażu. Pozytywnie ten krok ocenia z kolei 23,5 proc. respondentów.

Dwaj mężczyźni w eleganckich płaszczach i garniturach stoją przed budynkiem parlamentu z kopułą oraz polską flagą na szczycie, z jednym z nich przemawiającym do mikrofonu.
Burza wokół Czarzastego. Jak Polacy oceniają decyzję ambasadora USA?Adam Burakowski/Anita Walczewska/Wojciech OlkusnikEast News

  • Blisko 45 proc. respondentów krytycznie oceniło decyzję ambasadora USA o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
  • 23,5 proc. badanych wyraziło pozytywną opinię na temat tego kroku, a 31,8 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
  • Decyzja ambasadora była związana z odmową poparcia przez Czarzastego kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla oraz z zarzutami o rzekome powiązania marszałka z osobami związanymi z reżimem Władimira Putina.
Decyzja ambasadora USA Thomasa Rose'a o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym podzieliła opinię publiczną. Z najnowszego badania wynika, że Polacy nie są zgodni w ocenie działań amerykańskiego dyplomaty.

W sondażu SW Research na pytanie Onetu: "Jak oceniasz decyzję ambasadora USA o zerwaniu stosunków z Włodzimierzem Czarzastym?", niespełna jedna czwarta respondentów - 23,5 proc. odpowiedziała, że ocenia ją pozytywnie.

    Największa grupa badanych - blisko 45 proc. - ma jednak odmienne zdanie i krytycznie odnosi się do tego kroku. Jednocześnie 31,8 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

    Ambasador USA zerwał stosunki z Czarzastym. Polacy ocenili ten ruch w sondażu

    Burza wokół marszałka Sejmu rozpoczęła się po decyzji ambasadora USA Thomasa Rose'a o zerwaniu wszelkich kontaktów z Czarzastym. Dyplomata uzasadniał swoją decyzję m.in. odmową poparcia przez marszałka wniosku o przyznanie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

    Wskazywał także na jak mówił - "oburzające i nieuzasadnione obelgi" pod adresem amerykańskiego przywódcy. Wcześniej sam Czarzasty publicznie deklarował, że Trump na Nobla nie zasługuje.

      Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru politycznego po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z punktów obrad ma być kwestia "wschodnich kontaktów" marszałka Sejmu. Chodzi o potencjalne relacje z bizneswoman Swietłaną Czestnych.

      Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazywał, że temat dotyczy medialnych doniesień o rzekomych powiązaniach Czarzastego z osobami związanymi z reżimem Władimira Putina. Sam marszałek nie odniósł się dotąd szczegółowo do tych zarzutów.

      Czarzasty na RBN. Woś: Absolutnie skandalicznePolsat NewsPolsat News

