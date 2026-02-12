W skrócie Blisko 45 proc. respondentów krytycznie oceniło decyzję ambasadora USA o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

23,5 proc. badanych wyraziło pozytywną opinię na temat tego kroku, a 31,8 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Decyzja ambasadora była związana z odmową poparcia przez Czarzastego kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla oraz z zarzutami o rzekome powiązania marszałka z osobami związanymi z reżimem Władimira Putina.

Decyzja ambasadora USA Thomasa Rose'a o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym podzieliła opinię publiczną. Z najnowszego badania wynika, że Polacy nie są zgodni w ocenie działań amerykańskiego dyplomaty.

W sondażu SW Research na pytanie Onetu: "Jak oceniasz decyzję ambasadora USA o zerwaniu stosunków z Włodzimierzem Czarzastym?", niespełna jedna czwarta respondentów - 23,5 proc. odpowiedziała, że ocenia ją pozytywnie.

Największa grupa badanych - blisko 45 proc. - ma jednak odmienne zdanie i krytycznie odnosi się do tego kroku. Jednocześnie 31,8 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

Burza wokół marszałka Sejmu rozpoczęła się po decyzji ambasadora USA Thomasa Rose'a o zerwaniu wszelkich kontaktów z Czarzastym. Dyplomata uzasadniał swoją decyzję m.in. odmową poparcia przez marszałka wniosku o przyznanie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Wskazywał także na jak mówił - "oburzające i nieuzasadnione obelgi" pod adresem amerykańskiego przywódcy. Wcześniej sam Czarzasty publicznie deklarował, że Trump na Nobla nie zasługuje.

Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru politycznego po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z punktów obrad ma być kwestia "wschodnich kontaktów" marszałka Sejmu. Chodzi o potencjalne relacje z bizneswoman Swietłaną Czestnych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazywał, że temat dotyczy medialnych doniesień o rzekomych powiązaniach Czarzastego z osobami związanymi z reżimem Władimira Putina. Sam marszałek nie odniósł się dotąd szczegółowo do tych zarzutów.

