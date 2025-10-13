W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów.

Podczas spotkania omówiono perspektywy rozwoju współpracy dwustronnej, ze szczególnym naciskiem na relacje gospodarcze.

Rozmowy dotyczyły też aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz kolejnych spotkań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karol Nawrocki przyjął w poniedziałek listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów w Polsce. Podczas rozmów z nowymi szefami misji dyplomatycznych prezydent podkreślił chęć rozwoju relacji dwustronnych, szczególnie w obszarze współpracy gospodarczej.

Podczas tego wydarzenia przedyskutowano również aktualną sytuację międzynarodową i regionalną oraz omówiono kalendarz najbliższych kontaktów politycznych.

Uroczystość w Belwederze. Nawrocki spotkał się z ambasadorami

Listy złożyli następujący ambasadorowie: Peggy Frantzen (Wielkie Księstwo Luksemburga), Bakir Ahmed Aziz Aziz (Republika Iraku), Martina Quick (Królestwo Szwecji), Hannes Schreiber (Republika Austrii), Azri Bin Mat Yacob (Malezja) oraz Alan Lazaro Deniega (Republika Filipin).

To druga tego typu uroczystość od chwili objęcia urzędu przez Nawrockiego. 26 września prezydent przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowych ambasadorów: Królestwa Arabii Saudyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu, Republiki Federalnej Niemiec, Chińskiej Republiki Ludowej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Łotewskiej.

Kotula nie znała nazwiska twórcy polskiego hymnu? ''To nie jest kwestia wiedzenia. Mam duży problem z podawaniem nazwisk'' Polsat News Polsat News