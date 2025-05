W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze pojawią się głównie na południu i zachodzie. W tych rejonach sumy opadów mogą osiągać do 20 mm, a porywy wiatru 60 km/h.

Temperatura wyniesie od 19 do 25 st. C. Najcieplej na zachodzie i południu, 23-25 st. C, w centrum około 23 st. C, a na zachodzie i północy do 22 st. C.

Pogoda na weekend. IMGW wydało ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami w pasie południowej i zachodniej Polski. Prognozowane są tam opady deszczu i porywy wiatru. Lokalnie może pojawić się grad.

Alertem objęto woj. śląskie, podkarpackie, opolskie, małopolskie, lubelskie i dolnośląskie.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu z wielkością opadów od 20 do 35 mm. Lokalnie wystąpią opady gradu oraz porywy wiatru do około 65 km/h" - przekazało IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych w sobotę.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Dynamiczna pogoda na weekend. Burzowo, ale gorąco

W nocy z soboty na niedzielę w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Pozostała część z większym zachmurzeniem. Prognozowane są burze i przelotny deszcz.

W niedzielę będzie sporo chmur, zachmurzenie duże i umiarkowane. W całej Polsce pojawią się przelotne opady, a na południu i zachodzie burze. Opady będą intensywne, do 25 mm, a podczas burz porywy wiatru sięgną około 85 km/h.

Temperatura będzie wysoka, w centrum i na zachodzie do 28 st. C, we wschodniej części kraju do 24 st. C. Nad morzem i w górach około 25-26 st. C.

