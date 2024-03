Dymisja w warszawskiej spółce. "Nie ma miejsca dla hejterów"

- Dlaczego u Pana pracuje człowiek, który o pani Biejat mówił, że jest pusta jak bęben kapeli Zenka Martyniuka? - zapytał poseł Konfederacji . Na to pytanie zareagował Rafał Trzaskowski.

- Chcę to jasno powiedzieć: nie ma miejsca dla hejterów. Zakończę pracę z tym panem. Ja się staram zachować pewien umiar i dla takich osób nie ma miejsca. Jak ktoś pracuje w spółce miejskiej i to na tak odpowiedzialnym stanowisku to musi wyznaczać pewne standardy - powiedział prezydent Warszawy.