Dymisja w policji po skandalu. Funkcjonariusze potwierdzają doniesienia

Dymisja w oddziale prewencji w Piasecznie jest powiązana ze sprawą zgwałcenia funkcjonariuszki w tej jednostce. Śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Okręgowa".

"Zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie został z dniem 7 stycznia br. odwołany z zajmowanego stanowiska w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy" - przekazała policja w komunikacie.

Policjanci zdymisjonowani. "Nie będziemy niczego tuszować"

Wcześniej podczas przemówienia w Sejmie minister spraw wewnętrznych zapowiadał, że nie będzie taryfy ulgowej wobec policjantów. - Od razu uruchomiony został inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA. W tej sprawie będą dalsze dymisje, nie będziemy niczego tuszować - oświadczył Marcin Kierwiński.

Minister informował też, że funkcjonariusz, którego dotyczy sprawa, został zawieszony w czynnościach służbowych.

- Uruchomiono proces wydalania tego człowieka z polskiej policji, bo nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów i tym się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy. Twardo i natychmiast. Nie tuszujemy niczego tak, jak wy to robiliście - mówił Kierwiński, zwracając się do polityków PiS.

Skandal w policji. Sprawa wykorzystania policjantki

W minioną sobotę w Piasecznie doszło do bulwersującego incydentu, o którym jako pierwsza poinformowała Telewizja Republika. Z ustaleń wynika, że podejrzewany funkcjonariusz - przełożony w warszawskim OPP - brał udział w spotkaniu zakrapianym alkoholem wraz z innymi mundurowymi. W pewnym momencie wezwali oni nową policjantkę.

Gdy kobieta pojawiła się w pomieszczeniu, dowódca nakazał pozostałym osobom wyjść, po czym zamknął drzwi i dokonał napaści seksualnej na funkcjonariuszkę. Mimo że ofiara głośno wzywała pomocy, co skłoniło pozostałych policjantów do próby siłowego wejścia do pokoju, dowódca otworzył drzwi dopiero po czasie. Poszkodowana, nosząca wyraźne ślady starć, niezwłocznie powiadomiła o wszystkim dyżurnego.

