W skrócie Michał Zarzecki złożył rezygnację z funkcji szefa gabinetu politycznego ministra rolnictwa, co potwierdził Stefan Krajewski.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spłacił w 2025 roku długi Zarzeckiego o wartości 2,24 mln zł, przejmując w zamian jego ziemię.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że mimo przyjęcia dymisji, nie dopatruje się w działaniach swojego współpracownika złamania prawa.

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"Michał Zarzecki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, którą przyjąłem. Chcę jasno podkreślić, że w przedstawionej sprawie nie wykazano naruszenia prawa. Rozwiązania, z których skorzystał Michał Zarzecki, zostały stworzone po to, aby pomagać rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej" - przekazał minister rolnictwa.

"Ubolewam, że w atmosferze medialnych oskarżeń i politycznych komentarzy z pracy w Ministerstwie Rolnictwa odchodzą rolnicy" - zaznaczył Krajewski, dodając, że zdecydował się na przyjęcie rezygnacji, by uniknąć "wątpliwości czy spekulacji".

Dymisja w resorcie rolnictwa. Minister przyjął rezygnację Michała Zarzeckiego

Według ustaleń Wirtualnej Polski Michał Zarzecki, wieloletni członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zadłużył się na 2,24 mln zł. Pożyczki brał w na wysoki procent, także pod zastaw ziemi. W styczniu 2024 r. został doradcą ówczesnego wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, jednak odszedł z resortu w październiku tego samego roku.

Cztery miesiące po odejściu z resortu dłużnik zawnioskował o państwową pomoc w spłacie zobowiązań. W 2025 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spłacił całość zadłużenia Zarzeckiego, w zamian przejmując jego ziemię. Wsparcie to stanowiło więcej niż 1/5 wydatków KOWR na oddłużanie rolników w 2025 r.

Następnie Zarzecki, wolny od długów, wrócił do pracy w resorcie. Działacz PSL zaczął pełnić obowiązki szefa gabinetu politycznego Stefana Krajewskiego, który po dymisji Czesława Siekierskiego został ministrem rolnictwa.

Krajewski zachęca rolników do korzystania z pomocy. "Rolnicy mają swój głos"

Minister Krajwski, ogłaszając przyjęcie rezygnacji Michała Zarzeckiego, podkreślił, że każdy zadłużony rolnik może uzyskać taką samą pomoc, jaka otrzymał jego były szef gabinetu politycznego.

"Zachęcam wszystkich rolników znajdujących się w trudnej sytuacji do korzystania z dostępnych, przewidzianych prawem mechanizmów pomocy, w tym z rozwiązania, z którego skorzystał Michał Zarzecki" - przekazał minister rolnictwa.

"Ministerstwo Rolnictwa powinno być miejscem, w którym rolnicy mają swój głos, a nie miejscem, z którego odchodzą pod presją medialnych doniesień" - zaznaczył Krajewski.



