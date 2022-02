Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, że minister finansów Tadeusz Kościński podał się do dymisji. To pierwsze polityczne konsekwencje błędów podatkowych w Polskim Ładzie.

Kto zostanie nowym ministrem finansów?

O dymisji Kościńskiego spekulowało się od kilkunastu dni. Wśród jego następców wymieniano m.in. obecnego ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka.



We wtorek na giełdzie nazwisk pojawiła się Gertruda Uścińska. Jak ustalił "Wprost", premier Mateusz Morawiecki zaproponował prezes ZUS, żeby została nowym ministrem finansów.



- Chcemy, żeby było więcej kobiet na istotnych stanowiskach w naszym gabinecie. Jeśli Uścińska zgodzi się objąć tekę ministra, to może być początek zmian w tym kierunku. Jeśli nie, to i tak będziemy chcieli, by kobieta została ministrem finansów - powiedział jeden z doradców premiera, którego cytuje "Wprost".

Reklama

ZUS odmówił komentarza w tej sprawie.





Gertruda Uścińska - kim jest

Gertruda Uścińska jest profesorem nauk społecznych i doktorem prawa, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Na czele ZUS stoi od 2016 roku.