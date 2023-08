Minister ujawnił dane lekarza. RPO interweniuje

W oficjalnym piśmie wskazano, że właściwe organy powinny "śledzić działania, które mogą prowadzić do nadużyć i nieprawidłowości w zakresie wystawiania recept". "Z punktu widzenia obowiązującego prawa wątpliwości budzi natomiast podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych lekarza oraz danych o rodzaju leków wypisanych przez niego na recepcie. Udostępnianie danych w tym zakresie musi bowiem mieć podstawę w ustawie, a także musi być niezbędne w demokratycznym państwie prawnym " - uzasadnił RPO.

"Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie, a zwłaszcza o wskazanie podstawy prawnej udostępnienia danych osobowych lekarza wraz z informacją o rodzaju leków , które zaordynował on sobie poprzez wystawienie recepty" - napisał Marcin Wiącek.

Dymisja Adama Niedzielskiego. "Piękny fundament do odbudowy zaufania"

Dr Piotr Pisula stwierdził we wtorek w Polsat News, że przy odejściu ministra wygrało "dobro pacjentów". Zobaczyliśmy, że wartości takie jak dane wrażliwe, osobiste i prywatne są dla nas ważne jako społeczeństwa. To piękny fundament, by rozpocząć odbudowę zaufania do systemu zdrowia - ocenił.