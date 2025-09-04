Dwukrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Generał potwierdza

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

- Wczoraj w nocy doszło do dwukrotnego naruszenia przestrzeni powietrznej - przekazał w czwartek generał Wiesław Kukuła. Jak dodał, obce drony opuściły teren kraju "bez konsekwencji i pod pełną kontrolą" polskiego wojska i sojuszniczych sił.

Sztab generalny o naruszeniu przestrzeni powietrznej
Sztab generalny o naruszeniu przestrzeni powietrznejPolsat News

Generał Maciej Klisz przekazał, że dwa naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, do których doszło w nocy z środy na czwartek, były pod pełną kontrolą zarówno narodowych, jak i sojuszniczych środków przydzielonych do obrony państwa. - Były to zarówno samoloty holenderskie, jak i samoloty z innych państw, wykonujące m.in. działania rozpoznawcze czy zabezpieczające - opisał.

- Dziękuję świetnym holenderskim pilotom za ich zaangażowanie i wkład w obronę polskiego nieba, co mogliśmy zauważyć wczoraj w nocy - powiedział gen. Kukuła podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Generał Kukuła: Opuściły kraj bez żadnych szkód

Pytany o szczegóły incydentu, generał Kukuła podkreślił, że są to dane operacyjne, które poddawane są wciąż analizie i zostaną ujawnione, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Pamiętajmy, że odbiorcami tego typu informacji jest Federacja Rosyjska i rosyjscy analitycy i chyba zgodzimy się, że nie chcemy ułatwiać im działania - powiedział, zaznaczając, że obce drony opuściły polską przestrzeń pod pełną kontrolą polskiego wojska i zaangażowanych sił i nie wyrządziły żadnych szkód.

    Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Sztab generalny: Obiekt zważony i zmierzony

    - Dla nas było to doświadczenie, które na pewno zoperacjonizujemy - dodał Kukuła. Generał Kalisz doprecyzował, że obiekt nie był rakietą manewrującą i został "dokładnie zważony i zmierzony", lecz z uwagi na działania operacyjne, wojsko nie chce udzielać dalszych szczegółowych informacji na ten temat.

    Jak donosili internauci, dźwięk przypominający pracę silników dało się słyszeć minionej nocy w gminie Werbkowice (woj. lubelskie) między godz. 2:30 a 3:30.

