Dwudziestostopniowe mrozy nie odpuszczają. Szybko wrócą do części Polski

Siarczyste mrozy nie odpuszczają nawet na moment. W nocy znowu lokalnie zanotowaliśmy temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza, a w środę po zmroku może dojść do powtórki. Dzień również będzie mroźny w większości kraju, choć na południu utrzyma się enklawa ciepła, w której będzie kilka stopni powyżej zera. Dzięki wyżowej pogodzie nie będziemy musieli się obawiać żadnych opadów, za to miejscami na Dolnym Śląsku powieje silniejszy wiatr.

Rzeka wijąca się przez zaśnieżone pola otoczona drzewami, po lewej stronie widoczna kolorowa mapa pogodowa z nazwami miejscowości.
W nocy znowu czekają nas dwudziestostopniowe mrozy - prognozuje IMGW. Na zdjęciu: zima w Dolinie BystrzycyJakub Orzechowski/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Od początku tygodnia po zmroku utrzymują się lokalnie siarczyste mrozy, które osiągają poziom -20 stopni. Tej nocy nie było inaczej. We wschodniej połowie Polski oraz na północy na wielu stacjach pomiarowych temperatura spadła do około -18 stopni, a najzimniej było na Podlasiu, gdzie zanotowano -23 st. C - poinformował rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przy samym gruncie w Suwałkach i Siedlcach mróz sięgnął -25 stopni.

Pogoda z ostrym mrozem w nocy. Za dnia cieplej na południu

Bardzo silne mrozy utrzymują się w Polsce dzięki obecności rozległego wyżu na wschodzie Europy. Również w środę sprawi on, że aura będzie bardzo spokojna i bezchmurna. Jedynie rano miejscami mogą występować lokalne mgły. Dzień przeważnie będzie słoneczny, bez opadów śniegu.

Najzimniejszym miastem w środę rano był Kwidzyn, gdzie jeszcze o godz. 8:00 było -20,6 st. C. W ciągu dnia mrozy powinny jednak być jednocyfrowe. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie synoptycy spodziewają się -8 stopni. W centrum może być jeden stopień ciepła, a miejscami na południu termometry pokażą nawet do 4-6 stopni powyżej zera.

Mapa anomalii temperatury dla Polski i krajów ościennych, na której kolory od niebieskiego po fioletowy pokazują znaczne odchylenia temperatur od średniej wieloletniej; największe ochłodzenie widoczne jest na południowym wschodzie kraju oraz w zachodni...
Największa ujemna anomalia cieplna utrzyma się rano i wieczorem na wschodzie oraz miejscami na północyWXChartsmateriał zewnętrzny

Chociaż pogoda przeważnie będzie spokojna i sprzyjająca, miejscami na południu przyniesie też mocniejsze porywy wiatru. Na Przedgórzu Sudeckim podmuchy mogą osiągać do 70 km/h. W najwyższych partiach Sudetów możliwe będą porywy do 90 km/h, a wysoko w Karpatach do 70 km/h.

    IMGW informuje. W nocy znowu bardzo mroźnie

    Dzięki słonecznej i bezchmurnej aurze w większości Polski w ciągu dnia pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Z wyjątkiem Podlasia taka sytuacja może przez pewien czas utrzymać się również na wschodzie, jednak tam z powodu mrozów rano i wieczorem warunki będą niekorzystne.

    Mapa biometeorologiczna Polski z podziałem na strefy o różnym wpływie warunków pogodowych na organizm, z podkreślonymi obszarami korzystnymi, obojętnymi oraz niekorzystnymi dla zdrowia, oznaczonymi różnymi kolorami i liniami. Data prognozy wskazuje dzi...
    Najsilniejsze mrozy utrzymają się na wschodzie i sprawią, że rano i wieczorem pogoda nie będzie korzystnie wpływać na organizm mieszkańcówIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca czeka nas kolejna bardzo mroźna noc, znowu przede wszystkim we wschodnich partiach kraju. Tam oraz na Ziemi Świętokrzyskiej temperatura może spaść miejscami do -21, -18 stopni. W centrum mrozy sięgną -10, -9 st. C, a na zachodzie nie powinny przekroczyć -6 stopni.

