Od początku tygodnia po zmroku utrzymują się lokalnie siarczyste mrozy, które osiągają poziom -20 stopni. Tej nocy nie było inaczej. We wschodniej połowie Polski oraz na północy na wielu stacjach pomiarowych temperatura spadła do około -18 stopni, a najzimniej było na Podlasiu, gdzie zanotowano -23 st. C - poinformował rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przy samym gruncie w Suwałkach i Siedlcach mróz sięgnął -25 stopni.

Pogoda z ostrym mrozem w nocy. Za dnia cieplej na południu

Bardzo silne mrozy utrzymują się w Polsce dzięki obecności rozległego wyżu na wschodzie Europy. Również w środę sprawi on, że aura będzie bardzo spokojna i bezchmurna. Jedynie rano miejscami mogą występować lokalne mgły. Dzień przeważnie będzie słoneczny, bez opadów śniegu.

Najzimniejszym miastem w środę rano był Kwidzyn, gdzie jeszcze o godz. 8:00 było -20,6 st. C. W ciągu dnia mrozy powinny jednak być jednocyfrowe. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie synoptycy spodziewają się -8 stopni. W centrum może być jeden stopień ciepła, a miejscami na południu termometry pokażą nawet do 4-6 stopni powyżej zera.

Największa ujemna anomalia cieplna utrzyma się rano i wieczorem na wschodzie oraz miejscami na północy WXCharts materiał zewnętrzny

Chociaż pogoda przeważnie będzie spokojna i sprzyjająca, miejscami na południu przyniesie też mocniejsze porywy wiatru. Na Przedgórzu Sudeckim podmuchy mogą osiągać do 70 km/h. W najwyższych partiach Sudetów możliwe będą porywy do 90 km/h, a wysoko w Karpatach do 70 km/h.

IMGW informuje. W nocy znowu bardzo mroźnie

Dzięki słonecznej i bezchmurnej aurze w większości Polski w ciągu dnia pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Z wyjątkiem Podlasia taka sytuacja może przez pewien czas utrzymać się również na wschodzie, jednak tam z powodu mrozów rano i wieczorem warunki będą niekorzystne.

Najsilniejsze mrozy utrzymają się na wschodzie i sprawią, że rano i wieczorem pogoda nie będzie korzystnie wpływać na organizm mieszkańców IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca czeka nas kolejna bardzo mroźna noc, znowu przede wszystkim we wschodnich partiach kraju. Tam oraz na Ziemi Świętokrzyskiej temperatura może spaść miejscami do -21, -18 stopni. W centrum mrozy sięgną -10, -9 st. C, a na zachodzie nie powinny przekroczyć -6 stopni.

