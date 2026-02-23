Dwucyfrowy wynik partii Brauna w sondażu. Liderzy notują spadki
Z najnowszego sondażu wynika, że Konfederacja umacnia swoje poparcie w i ląduje na podium z wynikiem 13,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.). Mocną pozycje ma też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która startując jako osobny komitet, może liczyć na 10 proc. głosów. Spadek notują natomiast dwie największe partie: KO i PiS.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość notują spadek poparcia w najnowszym sondażu.
- Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna osiągają odpowiednio 13,2 proc. i 10 proc. głosów.
- Podział mandatów w Sejmie byłby następujący: KO 183, PiS 122, Konfederacja 67, Konfederacja Korony Polskiej 46, Lewica 29, PSL 13.
Najlepszy wynik w najnowszym sondażu dotyczącym poparcia dla partii politycznych notuje Koalicja Obywatelska zdobywając 30,7 proc., zaliczając jednocześnie spadek o 1,8 pkt proc. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5 proc. i spadkiem o 1,2 pkt proc.
W badaniu, które zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski trzecie miejsce na podium zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.). Tuż za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która startuje jako osobny komitet i zdobywa 10 proc. głosów (wzrost o 0,1 proc.).
Najnowszy sondaż. Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie
Powodów do radości nie ma Lewica z 7,5 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt proc.). Z kolei próg wyborczy osiągnęłoby Polskie Stronnictwo Ludowe z 5 proc. wskazań (wzrost o 0,2 pkt proc.).
Poniżej progu uplasowała się Partia Razem (2,5 proc.) oraz ugrupowania powstałe po podziale Trzeciej Drogi: Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (1 proc.) i Partia Centrum Pauliny Hennig-Kloski (0,6 proc.). To pierwsze zestawienie uwzględniające nowe ugrupowanie.
Osiem procent ankietowanych nie wie, na kogo oddać głos.
Wyniki sondażu przekładają się na miejsca w Sejmie. Zajmująca pierwszą pozycję KO mogłaby liczyć na 183 miejsce, Lewica na 29 a PSL - 13. PiS miałby 122 mandaty, Konfederacja 67, a ugrupowanie Grzegorza Brauna - 46.