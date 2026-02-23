W skrócie Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość notują spadek poparcia w najnowszym sondażu.

Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna osiągają odpowiednio 13,2 proc. i 10 proc. głosów.

Podział mandatów w Sejmie byłby następujący: KO 183, PiS 122, Konfederacja 67, Konfederacja Korony Polskiej 46, Lewica 29, PSL 13.

Najlepszy wynik w najnowszym sondażu dotyczącym poparcia dla partii politycznych notuje Koalicja Obywatelska zdobywając 30,7 proc., zaliczając jednocześnie spadek o 1,8 pkt proc. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5 proc. i spadkiem o 1,2 pkt proc.

W badaniu, które zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski trzecie miejsce na podium zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.). Tuż za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która startuje jako osobny komitet i zdobywa 10 proc. głosów (wzrost o 0,1 proc.).

Najnowszy sondaż. Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie

Powodów do radości nie ma Lewica z 7,5 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt proc.). Z kolei próg wyborczy osiągnęłoby Polskie Stronnictwo Ludowe z 5 proc. wskazań (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Poniżej progu uplasowała się Partia Razem (2,5 proc.) oraz ugrupowania powstałe po podziale Trzeciej Drogi: Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (1 proc.) i Partia Centrum Pauliny Hennig-Kloski (0,6 proc.). To pierwsze zestawienie uwzględniające nowe ugrupowanie.

Osiem procent ankietowanych nie wie, na kogo oddać głos.

Wyniki sondażu przekładają się na miejsca w Sejmie. Zajmująca pierwszą pozycję KO mogłaby liczyć na 183 miejsce, Lewica na 29 a PSL - 13. PiS miałby 122 mandaty, Konfederacja 67, a ugrupowanie Grzegorza Brauna - 46.

