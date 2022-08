17 sierpnia parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej w ramach kontroli poselskich zwrócili się o dokumenty w sprawie katastrofy ekologicznej w Odrze m.in. w KPRM, resorcie klimatu i środowiska, Ministerstwie Infrastruktury i Wodach Polskich.

Na Twitterze przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów wyjaśnił, że posłowie opozycji, którzy w środę przyszli do KPRM na kontrolę, zgłosili to we wtorek o godz. 15 i zostali zaproszeni na godz. 9 w poniedziałek. "Posłowie PO i tak przyszli. Zostali przyjęci przeze mnie" - przekazał i dodał, że politycy poprosili o szereg dokumentów.

"Minister Michał Dworczyk przyjmie ich w poniedziałek" - poinformował Schreiber.



Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika jednak, że do spotkania nie doszło. Posłowie KO nie pojawili się na miejscu.

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego pomoru ryb. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

W związku z sytuacją na Odrze premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.