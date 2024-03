Dworczyk "ma dosyć": To jakiś układ pasożytniczy

- Jeżeli politycy Suwerennej Polski tak bardzo negatywnie oceniają kierownictwo PiS to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. To jakiś układ pasożytniczy. Mam tego dosyć - powiedział Michał Dworczyk. Były szef KPRM dywagował na temat europoselskiego mandatu Patryka Jakiego po serii krytycznych komentarzy wobec koalicjanta.