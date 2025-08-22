W skrócie Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska zdobyły po 30 proc. poparcia w najnowszym sondażu CBOS.

Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań, a Polska 2050 oraz PSL znalazłyby się pod progiem wyborczym.

Konfederacja zdobyła 12 proc., Lewica 7 proc., a Razem 5 proc. głosów respondentów.

Ponad 80 proc. Polaków zadeklarowało chęć udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Na kandydata, której partii lub ugrupowania głosowałby/głosowałaby Pan/Pani w wyborach do Sejmu?" - takie pytanie dostali ankietowani w nowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Obie partie uzyskały po 30 proc. wskazań. Podium uzupełniła Konfederacja z wynikiem 12 proc.

Do Sejmu dostałyby się również dwa ugrupowania reprezentujące lewą stronę sceny politycznej. Lewicę wskazało 7 proc. ankietowanych, a Razem 5 proc.

Nowy sondaż CBOS. Polska 2050 i PSL pod progiem wyborczym

W sondażu CBOS progu wyborczego nie przekroczyła Polska 2050 (2 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1 proc.). W 2023 roku obie partie stworzyły w wyborach do parlamentu Trzecią Drogą, która uzyskała ponad 14 proc. poparcia.

Poza parlamentem znalazłaby się również formacja Grzegorza Brauna. Na Konfederację Korony Polskiej wskazało 3 proc. respondentów. 9 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

"Drugi z wakacyjnych miesięcy przyniósł nieznaczne pogłębienie polaryzacji nastrojów politycznych Polaków i wzrost znaczenia dwubiegunowego układu sił na naszej scenie politycznej. W porównaniu z lipcem zwolenników zyskały oba najbardziej liczące się ugrupowania, od lat wyznaczające główną oś podziałów" - czytamy w analizie CBOS.

Nowy sondaż partyjny. Duży spadek partii Grzegorza Brauna

W poprzednim sondażu tej pracowni Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska miały w sumie 57 proc., teraz - 60 proc. Względem lipca nie zmieniło się poparcie dla Konfederacji. Najwięcej, bo aż 5 pkt. proc., straciła Konfederacja Korony Polskiej.

Centrum Badania Opinii Społecznej podało, że zainteresowanych udziałem w wyborach parlamentarnych jest 84 proc. respondentów.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 18-21 sierpnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

"Polityczny WF": Mówią w PiS o tym nazwisku. Poprowadzi ich do zwycięstwa? INTERIA.PL