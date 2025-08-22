Dwóch liderów, najwięcej traci ugrupowanie Brauna. Nowy sondaż
Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska zajęli ex aequo pierwsze miejsce w nowym sondażu CBOS, uzyskując po 30 proc. poparcia. W sumie w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań. W parlamencie zabrakłoby miejsca dla dwóch partii, które wchodzą w skład koalicji rządzącej. Najwięcej jednak poparcia - według sondażu - traci ugrupowanie Grzegorza Brauna.
W skrócie
- Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska zdobyły po 30 proc. poparcia w najnowszym sondażu CBOS.
- Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań, a Polska 2050 oraz PSL znalazłyby się pod progiem wyborczym.
- Konfederacja zdobyła 12 proc., Lewica 7 proc., a Razem 5 proc. głosów respondentów.
- Ponad 80 proc. Polaków zadeklarowało chęć udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
"Na kandydata, której partii lub ugrupowania głosowałby/głosowałaby Pan/Pani w wyborach do Sejmu?" - takie pytanie dostali ankietowani w nowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Obie partie uzyskały po 30 proc. wskazań. Podium uzupełniła Konfederacja z wynikiem 12 proc.
Do Sejmu dostałyby się również dwa ugrupowania reprezentujące lewą stronę sceny politycznej. Lewicę wskazało 7 proc. ankietowanych, a Razem 5 proc.
Nowy sondaż CBOS. Polska 2050 i PSL pod progiem wyborczym
W sondażu CBOS progu wyborczego nie przekroczyła Polska 2050 (2 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1 proc.). W 2023 roku obie partie stworzyły w wyborach do parlamentu Trzecią Drogą, która uzyskała ponad 14 proc. poparcia.
Poza parlamentem znalazłaby się również formacja Grzegorza Brauna. Na Konfederację Korony Polskiej wskazało 3 proc. respondentów. 9 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".
"Drugi z wakacyjnych miesięcy przyniósł nieznaczne pogłębienie polaryzacji nastrojów politycznych Polaków i wzrost znaczenia dwubiegunowego układu sił na naszej scenie politycznej. W porównaniu z lipcem zwolenników zyskały oba najbardziej liczące się ugrupowania, od lat wyznaczające główną oś podziałów" - czytamy w analizie CBOS.
Nowy sondaż partyjny. Duży spadek partii Grzegorza Brauna
W poprzednim sondażu tej pracowni Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska miały w sumie 57 proc., teraz - 60 proc. Względem lipca nie zmieniło się poparcie dla Konfederacji. Najwięcej, bo aż 5 pkt. proc., straciła Konfederacja Korony Polskiej.
Centrum Badania Opinii Społecznej podało, że zainteresowanych udziałem w wyborach parlamentarnych jest 84 proc. respondentów.
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 18-21 sierpnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).