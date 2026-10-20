Dwie ustawy w sprawie aborcji. Sejm zagłosował

Za ustawą zezwalającą na terminację ciąży ze względu na ciężkie wady płodu byli wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie KO, czyli 152 parlamentarzystów. W przypadku polityków PiS 136 obecnych na sali plenarnej posłów sprzeciwiło się przyjęciu takich przepisów.

Analogicznie do członków PiS głosowali przedstawiciele Rozwoju Plus - sprzeciw wobec ustawy wyraziło 38 parlamentarzystów. W przypadku PSL i Trzeciej Drogi większość - 24 posłów - poparła zmianę przepisów, a przeciw było pięciu głosujących.

Wszyscy obecni przedstawiciele Lewicy - 21 posłów, Centrum oraz Polski 2050 - po 14 parlamentarzystów - zagłosowali za ustawą. Sprzeciw wyraziła za to Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

Wkrótce więcej informacji.