Spis treści: Nawet 2,7 mln zł w rok. Kontraktów powyżej miliona jest więcej Dlaczego radiolodzy i anestezjolodzy zarabiają miliony? Wzrosła liczba świadczeń, ale nie specjalistów Anestezjolog pilnie poszukiwany. "Historycznie wyższe stawki" Danych ogólnokrajowych na razie brak

W szpitalu w Chojnicach w maju tego roku lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej zarobił 218 648,40 zł. To suma dwa razy wyższa niż w przypadku drugiego najlepiej wynagradzanego medyka w tym szpitalu - ortopedy i traumatologa narządu ruchu, który otrzymał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120 504,10 zł.

Na liście płac wysoko byli także anestezjolodzy. Specjalista w dziedzinie anestezjologii i okulistyki skasował za miesiąc 99 914,33 zł. Inny lekarz anestezjolog zarobił 75 240 zł.

Z oficjalnych informacji uzyskanych przez Polsat News i Interię w szpitalu wynika, że za rok 2025 sześciu ze wszystkich 170 zatrudnionych tam lekarzy zarobiło w sumie ponad milion złotych, wśród nich byli specjaliści: radiologii i diagnostyki obrazowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Nawet 2,7 mln zł w rok. Kontraktów powyżej miliona jest więcej

Także w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu rekordowe zarobki należą do lekarza radiologa. W rok (2025) zainkasował 2 741 513,36 zł - informowaliśmy w Interii.

Tu także widać płacową przepaść. Drugi najlepiej wynagradzany lekarz - specjalista w dziedzinie okulistyki - w 2025 roku zarobił 1 186 279,39 zł. Podium w zamojskim szpitalu zamykał lekarz anestezjolog z zarobkami na poziomie 1 113 163, 40 zł.

Również dane zebrane przez Sieć Obywatelską Watch Dog wskazują na wysokie zarobki wśród specjalistów w dziedzinie radiologii oraz anestezjologii (dane za rok 2025).

W szpitalu w Łosicach, jednym z trzech lekarzy, którzy zarobili ponad milion, był właśnie anestezjolog. W szpitalu w Lipnie raportowano o dwóch lekarzach milionerach. Na czele uplasował się specjalista radiolog z zarobkami na poziomie 1 149 680 zł.

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wśród pięciu najlepiej opłacanych lekarzy (zarobki między 958 tys. a 816 tys. zł) trzej to anestezjolodzy, jeden to radiolog.

Zaglądamy też do Centralnego Rejestru Umów, czyli państwowej bazy działającej od lipca. Każdy może w nim sprawdzić, na co instytucje sektora finansów publicznych wydają pieniądze. Publikowane kontrakty dla lekarzy wspomnianych specjalizacji także opiewają na wysokie sumy.

Dlaczego radiolodzy i anestezjolodzy zarabiają miliony?

Z czego wynikają tak duże stawki? Dyrektorzy placówek tłumaczą je nie tylko dużą ilością pracy, ale i opłacalnymi procedurami.

"Szpital realizuje umowę zawartą z NFZ na świadczenia nielimitowane i limitowane. Świadczenia nielimitowane staramy się wykonywać na maksymalnym możliwym poziomie. W radiologii w ubiegłym roku nielimitowanym świadczeniem były ambulatoryjne tomografie komputerowe. Lekarz, który uzyskał najwyższy przychód wygenerował dla szpitala dochód w jednym miesiącu ponad 200 tys. zł, nie wliczając badań USG i badań szpitalnych" - tłumaczył w rozmowie z Chojnice24 dyrektor tamtejszego szpitala Maciej Polasik.

- W przypadku radiologów istotne znaczenie ma fakt, że często nie rozliczają się oni według stawki godzinowej, lecz za wykonaną usługę - mówi Interii rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.

Medycy opisują badania rentgenowskie (RTG), rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej.

- Część tej pracy radiolodzy mogą wykonywać zdalnie z domu. Lekarz, który sprawnie sporządza opisy, jest w stanie wykonać ich w ciągu godziny znacznie więcej niż przeciętnie, co pozwala mu osiągać wysokie zarobki - tłumaczy rzecznik NIL.

Ale radiologia to nie tylko opisy.

- Procedury z zakresu radiologii zabiegowej i interwencyjnej są bardzo dobrze wycenione. Są to zabiegi wysokospecjalistyczne, które wykonuje niewielka grupa ekspertów - słyszymy.

- Radiolodzy interwencyjni rozliczają się za konkretną procedurę według ustalonej kwoty, więc przy znacznej liczbie procedur ich dochody również są wysokie - tłumaczy Piotr Pisula.

Wzrosła liczba świadczeń, ale nie specjalistów

O sytuacji rozmawiamy też nieoficjalnie z dyrektorem dużego szpitala wojewódzkiego. Potwierdza, że także w jego szpitalu zarobki radiologów są "w górnych granicach".

- Rynek wywindował zarobki - mówi Interii, wskazując, że po pandemii znacząco wzrosła liczba świadczeń z zakresu radiologii.

Jego słowa potwierdzają dane NFZ. O ile w 2022 roku Fundusz sfinansował około 1,9 mln badań rezonansu magnetycznego, to w 2024 roku było ich 2,4 mln, a rok później 2,7 mln.

Tymczasem specjalistów nie przybyło. Według danych z czerwca 2026 r., które są w posiadaniu Naczelnej Rady Lekarskiej w Polsce, mamy 4 740 czynnych lekarzy radiologów.

W przypadku anestezjologów liczba ta wynosi 7 668 medyków.

Anestezjolog pilnie poszukiwany. "Historycznie wyższe stawki"

- Anestezjologia to specjalność niezbędna w każdym szpitalu. Bez anestezjologa placówka nie jest w stanie funkcjonować. Jednocześnie, zwłaszcza w szpitalach poza dużymi miastami, zespoły anestezjologiczne bywają nieliczne - mówi rzecznik NIL Piotr Pisula.

Zmusza to lekarzy do pracy w bardzo wysokim wymiarze godzin, sięgającym na przykład równowartości dwóch etatów, co przekłada się na wysokie wynagrodzenie sumaryczne - tłumaczy.

W dodatku o anestezjologów trudno na rynku, co potwierdza nasz drugi rozmówca.

- Jesteśmy dużym szpitalem wojewódzkim, a mamy minimalny skład, dlatego cały czas jesteśmy otwarci na nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jeśli tylko ktoś będzie chciał do nas przyjść, zatrudnimy - mówi Interii dyrektor dużego podmiotu.

Wskazuje jednak na jeszcze jeden aspekt.

- Anestezjolodzy mają historycznie wyższe stawki - przyznaje. Nie tylko dlatego, że bez tych lekarzy placówki przestają działać.

- Szpitale są zazwyczaj jedynym miejscem pracy anestezjologów, którzy ze względu na charakter specjalizacji nie prowadzą prywatnych praktyk - słyszymy.

Danych ogólnokrajowych na razie brak

Przedstawione na początku przykłady to niewielki wycinek rzeczywistości. Jak wygląda całość?

- Nie gromadzimy takich danych, bo nie należy to do naszych zadań ustawowych - mówi Interii Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Czy radiologia i anestezjologia to rzeczywiście jedne z najlepiej opłacanych specjalizacji w publicznych szpitalach w Polsce? Z pytaniem zwróciliśmy się do instytucji, która gromadzi dane na temat zarobków lekarzy - Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Jak się okazuje, dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Agencja wskazuje, że dane pozostające w jej dyspozycji nie przedstawiają pełnego obrazu łącznych wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych z uwagi na dotychczasowy brak możliwości identyfikacji tej samej osoby pracującej w więcej niż jednym podmiocie.

"Zatem formułowanie wniosków na tej podstawie byłoby obarczone ryzykiem błędnej interpretacji" - informuje Interię Karolina Gruszczyńska z AOTMiT.

Sytuacja wkrótce ma się zmienić. 5 sierpnia weszły w życie przepisy, które pozwalają państwu gromadzić szczegółowe dane o wynagrodzeniach osób wykonujących zawody medyczne. Robi to aktualnie AOTMiT, która w styczniu przyszłego roku ma przedstawić ministerstwu analizę zarobków w ochronie zdrowia.

Zamiast fragmentów, zobaczymy wreszcie pełny obraz. Okaże się, ilu w Polsce mamy lekarzy milionerów, a wśród nich specjalistów radiologii i anestezjologii.

Jolanta Kamińska-Samolej (kontakt do autorki: jolanta.kaminska@firma.interia.pl)



