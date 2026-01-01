Ponowne przeliczenie emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi z urzędu. Oznacza to, że osoby, których dotyczą nowe przepisy, nie muszą składać żadnych wniosków. Jak wynika z informacji podanych na stronie internetowej ZUS-u: "wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 roku".

Dwie podwyżki emerytur w 2026 roku. Skorzystają czerwcowi emeryci

Osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 otrzymują zaniżone świadczenia wskutek nieprawidłowo działającego systemu waloryzacji składek. To właśnie ci seniorzy mogą liczyć na ponowne przeliczenie emerytur, które ma na celu zlikwidowanie tej niesprawiedliwości.

Jak wyliczył "Dziennik Gazeta Prawna", podwyżki mogą średnio wynosić 150-250 zł brutto, choć konkretne kwoty zależą od historii składek.

Warto wiedzieć, że przeliczone zostaną również świadczenia osób pobierających rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił bądź przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009-2019. Dotyczy to również świadczeniobiorców z rentą rodzinną po bliskich zmarłych w czerwcu w latach 2009-2019, którzy osiągnęli wymagany wiek emerytalny, lecz nie zdążyli złożyć wniosku o emeryturę.

Co ważne, jeśli okazałoby się, że po ponownym przeliczeniu świadczenie będzie niższe, to zostanie ono na takim samym poziomie co dotychczas. Ponadto, wchodzące w życie przepisy nie przewidują wyrównania za poprzednie lata (tj. za okres przed 1 stycznia 2026 roku).

Kiedy druga podwyżka emerytur? Waloryzacja odbędzie się w marcu

W marcu czeka nas coroczna waloryzacja emerytur i rent. Biorąc pod uwagę aktualne prognozy, świadczenia wzrosną o 4,88 proc. Przykładowo - seniorzy, którzy obecnie pobierają emeryturę w wysokości 3500 zł, po marcowej waloryzacji dostaną około 3670,80 zł. Oznacza to wzrost o 170,80 zł, czyli niecałe 2050 zł w skali roku.

Świadczeniobiorcy uprawieni do dwóch podwyżek (czyli w głównej mierze emeryci czerwcowi) będą mogli liczyć na większy wzrost. Przyjmijmy, że senior, którego dotyczą nowe przepisy i który pobiera aktualnie emeryturę w wysokości 3500 zł, po przeliczeniu dostanie około 200 zł więcej.

Oznacza to, że kolejna, marcowa podwyżka może objąć kwotę 3700 zł. Po waloryzacji, emeryt otrzyma zatem około 3880,56 zł, czyli ponad 4560 zł więcej w skali roku w porównaniu do pierwotnej kwoty świadczenia.

