W skrócie Dwaj wysocy rangą oficerowie związani z 6. Mazowiecką Brygadą WOT zostali oskarżeni o oszustwa w dwóch oddzielnych sprawach, z czego jeden jest na emeryturze, a drugi został zawieszony.

Płk Witold B., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady OT, usłyszał zarzuty dotyczące wyłudzania świadczeń oraz uczynienia z przestępstw stałego źródła dochodu i został zawieszony na czas postępowania wyjaśniającego.

Były zastępca dowódcy brygady, płk Łukasz B., jest podejrzany o wyłudzenie ponad 30 tys. zł i pozostaje objęty śledztwem w kolejnej sprawie dotyczącej możliwych czynów korupcyjnych w Radomiu.

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Płk Witold B. to obecny dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, który - jak poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie - usłyszał zarzuty postawione przez wojskowy pion śledczy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Ta sama prokuratura zajmowała się też sprawą innego oficera związanego z 6. Mazowiecką Brygadą WOT - płk. Łukasza B.

53-letni płk Witold B. jest podejrzany o oszustwa na szkodę 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Z informacji prokuratury wynika, że chodzi o wyłudzanie świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów. Ponadto oficer miał wyłudzać świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie. Prokurator zarzuca mu też uczynienie z przestępczego procederu stałego źródła utrzymania.

Zarzuty dla funkcjonariuszy WOT. Płk Witold B. został zawieszony

Witold B. rozpoczął służbę wojskową w 1992 roku. Służył m.in. w 2. Batalionie Piechoty Górskiej oraz 22. Batalionie Piechoty Górskiej 22. Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej. W 2010 r. rozpoczął służbę w Dowództwie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowisku szefa sekcji WF i sportu. Od 2016 r. pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako starszy specjalista w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego.

Trzy miesiące później objął dowodzenie 24. Batalionem Lekkiej Piechoty OT w Rzeszowie. W 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a rok później na zastępcę dowódcy tej brygady. W połowie 2020 roku rozpoczął służbę w Dowództwie WOT na stanowisku szefa Centrum Taktyczno-Operacyjnego. 1 stycznia 2021 r. został dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady OT.

Zgodnie z procedurami wyznaczenie dowódcy brygady WOT następuje decyzją szefa MON na wniosek dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym czasie funkcję tę pełnił gen. dyw. Wiesław Kukuła, a resortem obrony kierował Mariusz Błaszczak.

Od 26 maja - w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych - wobec oficera prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

- Decyzją dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 26 maja płk Witold B. został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania - poinformował p.o. rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej mjr Rafał Rylich.

Funkcjonariusz WOT miał wyłudzić ponad 30 tys. złotych

Prokuratorskie zarzuty postawione przez Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów ma także były zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady OT (od grudnia 2020 do marca 2022 r.) płk Łukasz B.

Jest podejrzany o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa - Fundusz Solidarnościowy - do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 30,6 tys. zł. Śledczy zarzucają mu, że w latach 2022-2023 wprowadził w błąd instytucje przyznające świadczenia w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością", poświadczając nieprawdę co do miejsca zamieszkania i sytuacji życiowej uczestnika programu.

Skutkiem tego była wypłata przez Urząd Miejski w Wyśmierzycach (Mazowieckie) nienależnego wynagrodzenia za świadczenie pozornych usług asystencji osobistej dla osoby, której się to nie należało. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodziło o ojca pułkownika B.

Łukasz B. nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba powiedział, że postępowanie to zostało przekazane z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Jak wyjaśnił, decyzja o przeniesieniu sprawy do jednostki powszechnej wynika z faktu, że podejrzany odszedł do rezerwy, co wyczerpało przesłanki do prowadzenia śledztwa przez prokuraturę wojskową.

Teraz - ze względu na to, że do przestępstwa miało dojść w Wyśmierzycach - sprawą zajmować się będzie prokuratura, w której rejonie znajduje się to miasto.

Korupcja w WOT w Radomiu? Prokuratura prowadzi śledztwo

Nazwisko Łukasza B. przewija się także w innym śledztwie, prowadzonym od ponad trzech lat przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Postępowanie to dotyczy czynów korupcyjnych popełnianych przez oficerów wyższych w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W tym wątku postępowanie nadal prowadzone jest w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów.

Łukasz B. to postać znana w Radomiu. Był m.in. szefem orkiestry wojskowej w Radomiu, szefował sekcji wychowawczej w 1 Komendzie Lotniska oraz sekcji wychowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Od 2018 r. był związany z 6. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej - najpierw dowodził 62. Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu - pierwszym batalionem formowanym na Mazowszu w ramach WOT.

Jego kariera wojskowa przyspieszyła, gdy wiceministrem obrony narodowej (2018-2023) został Wojciech Skurkiewicz, polityk także pochodzący z Radomia.

Od grudnia 2020 do marca 2022 r. Łukasz B. był zastępcą dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady OT. Następnie do końca 2023 r. był szefem Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na koniec wojskowej kariery szefował Ośrodkowi Reprezentacyjnemu WOT w Radomiu. Wówczas Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej z płk. B. na czele odbyła tournée w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd muzyków do USA kosztował armię setki tysięcy złotych. Jesienią ub. roku 51-letni obecnie Łukasz B. odszedł na emeryturę, o czym poinformował w obszernym wywiadzie w lokalnym radiu.





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