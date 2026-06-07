Dwaj oficerowie WOT z zarzutami. Mieli dopuścić się oszustwa

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Dwaj wysocy rangą oficerowie związani z 6. Mazowiecką Brygadą WOT usłyszeli zarzuty oszustwa w dwóch różnych sprawach. Jeden przeszedł już na emeryturę, drugi został zawieszony do czasu zakończenia postępowania.

Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zdjęcie ilustracyjne.
Dwaj oficerowie WOT usłyszeli zarzuty oszustwa (zdj. ilustracyjne)Mateusz GrochockiEast News

W skrócie

  • Dwaj wysocy rangą oficerowie związani z 6. Mazowiecką Brygadą WOT zostali oskarżeni o oszustwa w dwóch oddzielnych sprawach, z czego jeden jest na emeryturze, a drugi został zawieszony.
  • Płk Witold B., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady OT, usłyszał zarzuty dotyczące wyłudzania świadczeń oraz uczynienia z przestępstw stałego źródła dochodu i został zawieszony na czas postępowania wyjaśniającego.
  • Były zastępca dowódcy brygady, płk Łukasz B., jest podejrzany o wyłudzenie ponad 30 tys. zł i pozostaje objęty śledztwem w kolejnej sprawie dotyczącej możliwych czynów korupcyjnych w Radomiu.
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Płk Witold B. to obecny dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, który - jak poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie - usłyszał zarzuty postawione przez wojskowy pion śledczy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Ta sama prokuratura zajmowała się też sprawą innego oficera związanego z 6. Mazowiecką Brygadą WOT - płk. Łukasza B.

53-letni płk Witold B. jest podejrzany o oszustwa na szkodę 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

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Z informacji prokuratury wynika, że chodzi o wyłudzanie świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów. Ponadto oficer miał wyłudzać świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie. Prokurator zarzuca mu też uczynienie z przestępczego procederu stałego źródła utrzymania.

Zarzuty dla funkcjonariuszy WOT. Płk Witold B. został zawieszony

Witold B. rozpoczął służbę wojskową w 1992 roku. Służył m.in. w 2. Batalionie Piechoty Górskiej oraz 22. Batalionie Piechoty Górskiej 22. Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej. W 2010 r. rozpoczął służbę w Dowództwie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowisku szefa sekcji WF i sportu. Od 2016 r. pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako starszy specjalista w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego.

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Trzy miesiące później objął dowodzenie 24. Batalionem Lekkiej Piechoty OT w Rzeszowie. W 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a rok później na zastępcę dowódcy tej brygady. W połowie 2020 roku rozpoczął służbę w Dowództwie WOT na stanowisku szefa Centrum Taktyczno-Operacyjnego. 1 stycznia 2021 r. został dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady OT. 

Zgodnie z procedurami wyznaczenie dowódcy brygady WOT następuje decyzją szefa MON na wniosek dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym czasie funkcję tę pełnił gen. dyw. Wiesław Kukuła, a resortem obrony kierował Mariusz Błaszczak.

Od 26 maja - w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych - wobec oficera prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

- Decyzją dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 26 maja płk Witold B. został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania - poinformował p.o. rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej mjr Rafał Rylich.

Funkcjonariusz WOT miał wyłudzić ponad 30 tys. złotych

Prokuratorskie zarzuty postawione przez Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów ma także były zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady OT (od grudnia 2020 do marca 2022 r.) płk Łukasz B.

Jest podejrzany o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa - Fundusz Solidarnościowy - do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 30,6 tys. zł. Śledczy zarzucają mu, że w latach 2022-2023 wprowadził w błąd instytucje przyznające świadczenia w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością", poświadczając nieprawdę co do miejsca zamieszkania i sytuacji życiowej uczestnika programu.

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Skutkiem tego była wypłata przez Urząd Miejski w Wyśmierzycach (Mazowieckie) nienależnego wynagrodzenia za świadczenie pozornych usług asystencji osobistej dla osoby, której się to nie należało. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodziło o ojca pułkownika B.

Łukasz B. nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba powiedział, że postępowanie to zostało przekazane z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Jak wyjaśnił, decyzja o przeniesieniu sprawy do jednostki powszechnej wynika z faktu, że podejrzany odszedł do rezerwy, co wyczerpało przesłanki do prowadzenia śledztwa przez prokuraturę wojskową.

Teraz - ze względu na to, że do przestępstwa miało dojść w Wyśmierzycach - sprawą zajmować się będzie prokuratura, w której rejonie znajduje się to miasto.

Korupcja w WOT w Radomiu? Prokuratura prowadzi śledztwo

Nazwisko Łukasza B. przewija się także w innym śledztwie, prowadzonym od ponad trzech lat przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Postępowanie to dotyczy czynów korupcyjnych popełnianych przez oficerów wyższych w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W tym wątku postępowanie nadal prowadzone jest w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów.

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Łukasz B. to postać znana w Radomiu. Był m.in. szefem orkiestry wojskowej w Radomiu, szefował sekcji wychowawczej w 1 Komendzie Lotniska oraz sekcji wychowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Od 2018 r. był związany z 6. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej - najpierw dowodził 62. Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu - pierwszym batalionem formowanym na Mazowszu w ramach WOT.

Jego kariera wojskowa przyspieszyła, gdy wiceministrem obrony narodowej (2018-2023) został Wojciech Skurkiewicz, polityk także pochodzący z Radomia.

Od grudnia 2020 do marca 2022 r. Łukasz B. był zastępcą dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady OT. Następnie do końca 2023 r. był szefem Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na koniec wojskowej kariery szefował Ośrodkowi Reprezentacyjnemu WOT w Radomiu. Wówczas Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej z płk. B. na czele odbyła tournée w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd muzyków do USA kosztował armię setki tysięcy złotych. Jesienią ub. roku 51-letni obecnie Łukasz B. odszedł na emeryturę, o czym poinformował w obszernym wywiadzie w lokalnym radiu.

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