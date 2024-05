Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Okręg 10

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 26 w Nowym Sączu obejmuje powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański i Nowy Sącz. Obszar, na którym Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej to powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki oraz miasto na prawach powiatu - Kraków.

Wybory europejskie 2024. Lista kandydatów - okręg 10

Listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu 10 otwiera Bartłomiej Sienkiewicz. Ten jeszcze niedawno pełnił w rządzie funkcję ministra kultury, jednak z uwagi na start w wyborach do europarlamentu złożył rezygnację ze stanowiska, co wywołało falę komentarzy. Pełna lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego Koalicji Obywatelskiej w tym okręgu wygląda następująco:

Bartłomiej Sienkiewicz (Platforma Obywatelska) Małgorzata Wilk-Grzywna (bezpartyjna) Jagna Marczułajtis-Walczak (Platforma Obywatelska) Sylwia Salwińska (Nowoczesna) Małgorzata Mękal (bezpartyjna) Magdalena Majka (bezpartyjna) Wojciech Zwierzchowski (Platforma Obywatelska) Artur Kozioł (bezpartyjny) Jacek Witka (Zieloni) Marek Sowa (Platforma Obywatelska)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 to także listy Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest zaskoczeniem, że w 10. okręgu numerem jeden jest Beata Szydło. Jeszcze kilka miesięcy temu w mediach pojawiały się informacje, że była premier gotowa jest startować w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Szydło szybko jednak ucięła te spekulacje, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu 10 komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to:

Listę Lewicy otwiera z kolei Andrzej Szejna. Wiceminister spraw zagranicznych w 2023 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Na liście Lewicy w wyborach do europarlamentu znaleźli się także:

Andrzej Szejna (Nowa Lewica) Dorota Kolarska (Lewica Razem) Joanna Lipińska-Piekarska (Nowa Lewica) Dominik Żak (Lewica Razem) Alina Anioł (Nowa Lewica) Paweł Kobielusz (Nowa Lewica) Joanna Hańderek (Nowa Lewica) Robert Kukla (bezpartyjny) Daniel Tuchowski (Nowa Lewica) Magdalena Dropek (Nowa Lewica)

Lista wyborcza Trzeciej Drogi w okręgu 10 rozpoczyna się od Andrzeja Jarubasa. To europoseł i szef PSL w województwie świętokrzyskim. Były marszałek województwa uzyskał czwarty wynik w skali okręgu w poprzednich wyborach do europarlamentu i zdobył najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów m.in. w stolicy świętokrzyskiego, czyli Kielcach. Kandydaci Trzeciej Drogi dziesiątego okręgu w wyborach to:

Adam Jarubas (PSL) Piotr Górnikiewicz (Polska 2050 Szymona Hołowni) Urszula Nowogórska (PSL) Monika Motyczyńska (Polska 2050 Szymona Hołowni) Ireneusz Raś (Centrum dla Polski) Rafał Kasprzyk (Polska 2050 Szymona Hołowni) Jolanta Tyjas (bezpartyjna) Piotr Stolecki (bezpartyjny) Stella Dąbroś (bezpartyjna) Krzysztof Klęczar (PSL)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 to również szansa na obsadzenie stanowisk dla Konfederacji. Jej lista wyborcza w okręgu 10 rozpoczyna się od Konrada Berkowicza. Ten zapowiedział między innymi, że w Brukseli będzie walczył o poparcie polskiej złotówki oraz o ochronę gotówki. Na liście Konfederacji okręgu 10 znaleźli się:

Konrad Berkowicz (Konfederacja Wolność i Niepodległość) Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) Nadzieja Jaskółka (Ruch Narodowy) Artur Konarski (bezpartyjny) Jasna Iwan (Nowa Nadzieja) Aleksandra Drwal (Nowa Nadzieja) Ewa Nowowiejska (bezpartyjna) Konrad Krajewski (Nowa Nadzieja) Marcin Strzelec (Ruch Narodowy) Jagoda Dziadosz (bezpartyjna)

Okręg 10 w wyborach do Parlamentu Europejskiego to również propozycje ze strony komitetu Normalny Kraj. Prawicowa partia na pierwszym miejscu w dziesiątym okręgu postawiła na Andrzej Kaselę. To przedsiębiorca z Myślenic, który jednak nie przynależy do żadnej partii politycznej, podobnie jak pozostali kandydaci. Pełna lista w wyborach w okręgu nr 10 do europarlamentu 2024 to:

Andrzej Kasela Dariusz Klich Fabiola Bielecka Renata Kurleto Aneta Stankiewicz Mieszko Janas Maria Mikołajek Zbigniew Burzyński

Wybory do Parlamentu Europejskiego zachęciły również do aktywności partie, które chcą wyjścia ze Wspólnoty lub całkowicie zreformować Unię. Tak jest w przypadku komitetu PolExit. W okręgu 10 pierwszy na liście znalazł się jej założyciel i prezes Stanisław Żółtek. Lista kandydatów PolExitu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 10 to:

Stanisław Żółtek Adam Hareńczyk Anna Sajdak Klaudia Ślusarczyk Czesław Bigaj Angelika Zięba Oskar Śmiłek Iwona Mędrek Jarosław Szatan

W wyborach do europarlamentu bierze udział także Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców. To partia zrzeszająca przedsiębiorców zarejestrowana 15 kwietnia 2021 roku. Jedynką w dziesiątym okręgu PLSP jest Marcin Jagodziński. Pełna lista kandydatów komitetu Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców wygląda następująco:



Marcin Jagodziński Monika Jagodzińska Roksana Błachucka

Komitet wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie również wystawił 10 kandydatów. BS-NPwNE opisuje siebie jako ruch łączący samorządowców, przedsiębiorców i wszystkich, którzy chcą "normalnej" Polski. Jedynką komitetu jest przedsiębiorca Stanisław Skuza, który w wyborach samorządowych w 2018 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego.

Stanisław Skuza Elżbieta Nowakowska Mateusz Wiche Beata Kalisz Samuela Torkowska Dariusz Gocał Natalia Sieńko Marcin Woch Marcin Bugajski Magdalena Peterson

Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego 2024?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca. Głosowanie rozpocznie się o godz. 7.00, a zakończy o godz. 21.00. W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołana zostanie obwodowa komisja wyborcza. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

W kadencji obejmującej lata 2024-2029 w europarlamencie zasiądzie 720 posłów, w tym 53 z Polski. Pełne listy kandydatów w okręgach znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. W trwającej kadencji okręg numer dziesięć reprezentuje sześcioro polskich europosłów i europosłanek. Czworo zostało wybranych z list PiS: Beata Szydło, Patryk Jaki i Dominik Tarczyński i Ryszard Legutko, a dwoje z list Koalicji Europejskiej: Róża Thun i Adam Jarubas.