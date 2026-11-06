W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do komisji etyki wniosek o ukaranie posła PiS Dariusza Mateckiego za jego zachowanie podczas konferencji PSL.

Do incydentu doszło 6 listopada 2026 roku w Sejmie, gdy Dariusz Matecki zakłócił konferencję ludowców i popchnął działacza Konrada Gwoździa.

W uzasadnieniu wniosku marszałek Sejmu wskazał, że zachowanie posła Mateckiego nie licuje z zasadami etyki poselskiej i godzi w dobre imię parlamentu.

Wniosek do komisji etyki w tej samej sprawie złożył także klub parlamentarny PSL-Trzecia Droga, domagając się wyciągnięcia konsekwencji wobec posła PiS.

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"Matecki. Ponowne chamskie zachowanie posła. Szybki wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. Jest wina, będzie kara" - czytamy we wpisie marszałka Sejmu.

Jak napisał Włodzimierz Czarzasty, "zgodnie z nagraniami opublikowanymi w internecie, poseł Dariusz Matecki miał dopuścić się agresywnych zachowań, naruszając nietykalność osobistą innej osoby, podczas konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego 6 listopada 2026 r. w Sejmie RP".

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Dariusz Matecki popchnął działacza PSL. Marszałek Sejmu reaguje

Mowa o scenie, która rozegrała się podczas zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej polityków PSL. Opublikowane w sieci nagranie ukazuje, jak poseł PiS stoi za prezesem Forum Młodych Ludowców Konradem Gwoździem i nagrywa konferencję telefonem.

W pewnym momencie z ust Mateckiego padają słowa: "Precz mi stąd", na które działacz ludowców odpowiada: "Pan przeszkadza". Następnie Gwóźdź stawia krok w tył i nachodzi na posła PiS, na co ten reaguje popchnięciem prezesa FML.

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Włodzimierz Czarzasty z wnioskiem do komisji etyki. "Taki człowiek nie powinien sprawować mandatu posła"

W uzasadnieniu wniosku o ukaranie Mateckiego Czarzasty wskazał, że "zachowania posła nie licuje z zasadami etyki poselskiej, zgodnie z którymi poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu oraz powinien szanować godność innych osób".

"W świetle powyższego, zwracam się do Wysokiej Komisji o podjęcie sprawy zgodnie z właściwością" - napisał marszałek Sejmu. Wniosek w tej sprawie złożył również klub parlamentarny PSL-Trzecia Droga, o czym poinformował Gwóźdź.

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"Trzeba stanowczo sprzeciwiać się agresji i chamskim zachowaniom, szczególnie gdy dopuszczają się ich parlamentarzyści! (...) Taki człowiek nie powinien sprawować mandatu posła! Dlatego apeluję do władz PiS o wyciągnięcie konsekwencji wobec swojego parlamentarzysty" - napisał prezes Forum Młodych Ludowców.

Tymczasem Matecki twierdzi, że "banda Tuska i Kosiniaka posuwa się już do tego, że nasyłają jakieś bojówki na posłów", a działacz PSL "zaczął go popychać", co jest wyrazem "prowokacji".



